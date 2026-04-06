Чому у Гренландії з'явилися українські всюдиходи

Підготовка до цього показу вже триває. Як повідомляє спеціалізований ресурс Militarnyi з посиланням на Danmarks Radio, всюдиходи типу амфібія заплановано продемонструвати Арктичному армійському командуванню та службам порятунку.

Покажуть й дадуть "на зуб" спробувати

В регіон вже поставлено машини Sherp. Їх завезла компанія Arctic Capacity. Основним напрямком роботи цієї комерційної структури є логістичні операції у Гренландії та Арктиці.

Нинішній показ можливостей амфібій випадковим назвати важко: Гренландія нині модернізує парк спецтехніки, на переозброєння вже виділено мільярди й сюди спрямували свої інтереси багато виробників техніки різних типів та сегментів, їхні дилери та комівояжери.

Скеляста поверхня Гренландії така ж складна, як і болотиста місцевість Полісся, але Sherp і там як в рідній стихії. Фото: Gisli Gislason

Арктичне бездоріжжя для "Шерпа" не проблема

Про українські машини такого виконання тут високої думки. По-перше, це вже випробуваний продукт, бо транспортний засіб був розроблений та побудований в Україні, і використовувався під час війни, серед іншого, для евакуації та транспортування.

По-друге, як вважає Якоб Скоуструп із Apollotech Systems, в Гренландії найближчим часом військова присутність буде значно збільшена в місці, де рельєф місцевості може створювати серйозні труднощі.

Українська техніка для такого екстриму та серйозних викликів Арктики відповідає сповна. Чогось подібного в тих краях не існує, хоча така потреба є.

"Ми хочемо показати його Арктичному командуванню, показати його аварійно-рятувальним службам. Ми хочемо показати, як цей апарат може працювати в екстремальних умовах. Умови, в яких він працює, – це те, для чого він розроблений. І саме це ми хочемо показати. Навіть туди, де немає доріг, ми можемо туди дістатися, - зазначає Якоб Скоуструп.

Була експедиція геологів, а тепер – презентація для силовиків і рятувальників

Це вже не перший "візит" наших амфібій до Гренландії. Три роки тому позашляховики Sherp брали участь у дослідницькій програмі Arctic Rift Copper Project. ARC – це масштабний проект дослідження родовищ міді.

Мідно-срібні родовища на річці Неергаард розміщені в трьох паралельних складних розломах Брешії. Спочатку учасники експедиції добиралися до місця призначення кораблем, а потім проходили через різні частини скелястої поверхні на позашляховиках SHERP (див. відео нижче).

В експедиції було використано три всюдиходи українського виробництва, що лишили в членів експедиції схвальні відгуки. Вони ходили на всюдиходах по воді, льоду, ламкій кризі і жодного разу техніка не підвела.

Український виробник локалізувався

Видання зазначає, що українські всюдиходи Sherp експортуються до багатьох країн. Попри війну, всюдиходи розробляються й випускаються компанією "КВАДРО ІНТЕРНЕШНЛ", хоча є складальні цехи в Туреччині та Індії.

Машина з бортовим поворотом тракторного типу має гарну уніфікацію. Система повороту налічує понад 90 деталей, які та завод виготовляє самостійно.

Окрім імпортованих двигунів та коробок передач Renault і Doosan, український виробник все інше використовує своє або виготовлене іншими українськими заводами.