Почему в Гренландии появились украинские вездеходы

Подготовка к этому показу уже продолжается. Как сообщает специализированный ресурс Militarnyi со ссылкой на Danmarks Radio, вездеходы типа амфибия запланировано продемонстрировать Арктическому армейскому командованию и службам спасения.

Читайте также Тест-драйв украинского внедорожника Sherp, который служит военным

Покажут и дадут "на зуб" попробовать

В регион уже поставлены машины Sherp, которые завезла компания Arctic Capacity. Основным направлением работы этой коммерческой структуры являются логистические операции в Гренландии и Арктике.

Нынешний показ возможностей амфибий случайным назвать трудно: Гренландия сейчас модернизирует парк спецтехники, на перевооружение уже выделены миллиарды и сюда направили свои интересы многие производители техники различных типов и сегментов, их дилеры и коммивояжеры.

Скалистая поверхность Гренландии такая же сложная, как и болотистая местность Полесья, но Sherp и там как в родной стихии. Фото: Gisli Gislason

Арктическое бездорожье для "Шерпа" не проблема

Об украинских машинах такого исполнения здесь высокого мнения. Во-первых, это уже испытанный продукт, потому что транспортное средство было разработано и построено в Украине, и использовалось во время войны, среди прочего, для эвакуации и транспортировки.

Во-вторых, как считает Якоб Скоуструп из Apollotech Systems, в Гренландии в ближайшее время военное присутствие будет значительно увеличено в месте, где рельеф местности может создавать серьезные трудности.

Украинская техника для такого экстрима и серьезных вызовов Арктики соответствует вполне. Чего-то подобного в тех краях не существует, хотя такая потребность есть.

Читайте также Sherp получил специальную модификацию для Арктики

"Мы хотим показать его Арктическому командованию, показать его аварийно-спасательным службам. Мы хотим показать, как этот аппарат может работать в экстремальных условиях. Условия, в которых он работает, – это то, для чего он разработан. И именно это мы хотим показать. Даже туда, где нет дорог, мы можем туда добраться, – отмечает Якоб Скоуструп.

Была экспедиция геологов, а теперь – презентация для силовиков и спасателей

Это уже не первый "визит" наших амфибий в Гренландию. Три года назад внедорожники Sherp участвовали в исследовательской программе Arctic Rift Copper Project. ARC – это масштабный проект исследования месторождений меди.

Читайте также Украинский вездеход Sherp помогает спасателям на Багамах, где люди пострадали от урагана Дориан

Медно-серебряные месторождения на реке Неергаард размещены в трех параллельных сложных разломах Брешии. Сначала участники экспедиции добирались до места назначения на корабле, а затем проходили через разные части скалистой поверхности на внедорожниках SHERP (см. видео ниже).

В экспедиции было использовано три вездехода украинского производства, что оставили у членов экспедиции положительные отзывы. Они ходили на вездеходах по воде, льду, снегу и ни разу техника не подвела.

Украинский производитель локализовался

Издание отмечает, что украинские вездеходы Sherp экспортируются во многие страны. Несмотря на войну, вездеходы разрабатываются и выпускаются компанией "КВАДРО ИНТЕРНЕШНЛ", хотя есть сборочные цеха в Турции и Индии.

Машина с бортовым поворотом тракторного типа имеет хорошую унификацию. Система поворота насчитывает более 90 деталей, которые и завод изготавливает самостоятельно.

Читайте также Рэпер Крис Браун пересел на украинский вездеход

Кроме импортируемых двигателей и коробок передач Renault и Doosan, украинский производитель все остальное использует свое или изготовленное другими украинскими заводами.