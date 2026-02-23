На стоянку машин у Львові впала підпірна стіна

Накрило автомобілі на стоянці десь о п'ятій годині ранку в понеділок, 23 лютого. Про це повідомила мерія міста. За попередньою оцінкою цієї надзвичайної події, причиною обвалу могла бути надмірна вологість.

Експерти зазначають, що сніг розтає й накопичується в землі, поповнюючи як підземні води, так і ймовірні пустоти під фундаментами споруд. Стіна біля багатоповерхівки, де розміщена стоянка, вочевидь мала саме таку пустоту, яку вода заповнила й підмила основу стіни.

Це точно не теракт

Є й інші припущення, але у жодному випадку не розглядається акт диверсії. Це – наслідок зовнішнього природного впливу.

Фундамент підмило, він зсунувся й вага багатотонної стіни втратила сталий центр тяжіння. Під дією новоутворених сил стіна не втрималася, прийшла в рух й впала на припарковані машини.

Бетон, цегла, арматура та сталеві профілі шкоди наробили. Відтак господарі в сльозах, а страховики – в шоці. Фото: ТГ-сторінка "Реальний Львів"

Стоянка була офіційною

Відкрита автостоянка біля багатоповерхового житлового будинку зазнала руйнації. На основному фото видно п’ять легкових автомобілів різних кольорів, на які обвалилася частина підпірної стіни. Ушкоджень машинам завдали як уламки конструкції, так і металеві елементи.

За повідомленням у Шевченківській районній адміністрації, на яку посилається мерія, земельна ділянка з підпірною стінкою, а також сама стінка перебувають в оренді ТзОВ "РАС ДЕВЕЛОПМЕНТ". А розташований майданчик під автостоянку орендує ТОВ "САБ Голоско".

В адміністрації схиляються до думки, що надмірна вологість спричинила замокання та утворення тріщин у стінці, попри те, що вона була потинькована штукатуркою і накрита дашком.

Весна цьогоріч підкине ще багато проблем автомобілістам. Фото: ТГ-сторінка "Реальний Львів"

Загальні збитки визначають страховики

Загалом пошкоджено 9 автомобілів, з них 4 — зазнали значної руйнації, починаючи з даху, капотної чи кормової зони. Окрім слідчих поліції, на майданчику також були помічені страхові комісари, які оформлювали відповідну документацію страхового випадку з метою відшкодування збитків.