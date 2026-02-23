На стоянку машин во Львове упала подпорная стена

Накрыло автомобили на стоянке где-то в пять часов утра в понедельник, 23 февраля. Об этом сообщила мэрия города. По предварительной оценке этого чрезвычайного происшествия, причиной обвала могла быть чрезмерная влажность.

Эксперты отмечают, что снег тает и накапливается в земле, пополняя как подземные воды, так и вероятные пустоты под фундаментами сооружений. Стена возле многоэтажки, где размещена стоянка, очевидно имела именно такую пустоту, которую вода заполнила и подмыла основу стены.

Это точно не теракт

Есть и другие предположения, но ни в одном случае не рассматривается акт диверсии. Это – следствие внешнего природного воздействия.

Скорее всего, фундамент подмыло, он сдвинулся и вес многотонной стены потерял постоянный центр тяжести. Под действием новообразованных сил стена не удержалась, пришла в движение и упала на припаркованные машины.

Бетон, кирпич, арматурура и стальные профили вреда наделали. Поэтому хозяева в слезах, а страховщики – в шоке. Фото: ТГ-страница "Реальный Львов"

Стоянка была официальной

Открытая автостоянка возле многоэтажного жилого дома подверглась разрушению. На основном фото видно пять легковых автомобилей разных цветов, на которые обвалилась часть подпорной стены. Повреждения машинам нанесли как обломки конструкции, так и металлические элементы.

По сообщению в Шевченковской районной администрации, на которую ссылается мэрия, земельный участок с подпорной стенкой, а также сама стенка находятся, в аренде ООО "РАС ДЕВЕЛОПМЕНТ". А расположенная площадка под автостоянку арендует ООО "САБ Голоско".

В администрации склоняются к мнению, что чрезмерная влажность вызвала замокание и образование трещин в стенке, несмотря на то, что она была оштукатурена и накрыта крышей.

Весна в этом году подбросит еще много проблем автомобилистам. На подходе талые воды и большое наводнение, которое перекроет дороги, зальет подземные и наземные стоянки машин. Фото: ТГ-страница "Реальный Львов"

Общие убытки определяют страховщики

В общем повреждено 9 автомобилей, из них 4 – подверглись значительному разрушению, начиная с крыши, капотной или кормовой зоны. Кроме следователей полиции, на площадке также были замечены страховые комиссары, которые оформляли соответствующую документацию страхового случая с целью возмещения убытков.