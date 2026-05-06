На свої іменини MK Foundation "накрив поляну" в центрі міста: що виставляли

Нову партію транспорту отримали підрозділи ТрО, РХБЗ, ДССТ, медики, артилеристи, зв’язківці, екіпажі БПЛА та інші військові формування. Про це йдеться на ФБ-сторінці благодійної організації.

У фонді наголошують: ці машини вже найближчим часом працюватимуть на найгарячіших напрямках, забезпечуючи мобільність, евакуацію, логістику та виконання бойових завдань.

"Течики", які знає весь фронт

Одним із символів допомоги MK Foundation давно стали легендарні "течики" – Volkswagen Transporter різних поколінь і модифікацій. Саме ці мікроавтобуси становлять основу більшості транспортних передач фонду.

Їх можна зустріти практично на всіх ділянках фронту – від евакуаційних екіпажів до мобільних груп БПЛА та підрозділів забезпечення. Військові цінують такі авто за простоту ремонту, витривалість, місткість і хорошу прохідність у польових умовах.

У військових автопарках "течики" в гуманітарних траншах поступаються лише пікапам. Фото: MK Foundation

У фонді зазначають, що кожен автомобіль перед відправкою проходить повне технічне обслуговування та підготовку, аби одразу після передачі міг виконувати бойові завдання.

Понад 2100 авто для армії

У MK Foundation нагадують, що підтримувати українських військових почали ще з перших днів повномасштабного вторгнення - фактично ще до офіційного створення організації.

За чотири роки фонд передав Силам оборони понад 2100 автомобілів та допоміг 321 військовій частині. Крім транспорту, військові отримували карети швидкої допомоги, пожежні машини, генератори, дрони та іншу спеціалізовану техніку.

За чотири роки, а це 1461 день, Фонд практично кожні півтора дня передавав у війська по одній машині. В основному це "течики", Volkswagen Transporter, про які редакція Авто24 писала безліч разів. Втім були й інші машини, але вони становили незначну частину відносно VW.

У команді фонду кажуть, що головною мотивацією залишаються українські військові, які щодня тримають оборону на передовій. За відліком це вже четверта масштабна передача техніки з початку року, третя – була місяць тому (див. відео нижче).