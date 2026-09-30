На Тернопільщині поліція пересідає на Tesla

На базі відділення поліції №3 у Теребовлі Тернопільської області реалізують пілотний проєкт, який має зменшити залежність підрозділу від пального та централізованого електропостачання. Як повідомила поліція Тернопільської області, для підрозділу вже придбали три електромобілі, а завершити модернізацію планують до кінця 2026 року.

Три електромобілі працюватимуть на викликах

Електромобілі придбали коштом суб'єктів господарювання та передали тим підрозділам, які безпосередньо реагують на звернення громадян. Йдеться про групи реагування патрульної поліції та слідчо-оперативну групу. Як видно на фото та відео, це не нові електромобілі. Поліцейські отримали три Tesla Model 3 першого покоління, вірогідно, 2020-2023 років виготовлення. Це відновлені авто зі США, адже світлотехніка у них американська. Втім, навіть ці авто мають значний запас ходу (від 350 до понад 600 км на одному заряді залежно від ємності батареї та року випуску) та необхідно для поліції динаміку розгону (від 3,3 секунди (Performance) до 5,6 секунди (базова версія).

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

У поліції розраховують, що перехід частини автопарку на електротягу зменшить витрати на пальне та обслуговування. Але в нинішніх умовах важлива не лише економія.

Електромобілі створюють резерв на випадок проблем із постачанням традиційного пального. Якщо бензин або дизель тимчасово буде складно отримати, екіпажі зможуть продовжувати виїжджати на виклики, поки є електроенергія для заряджання.

Для української поліції електромобілі вже не є чимось зовсім новим. Auto24 раніше розповідав про Nissan Leaf, який помітили у лівреї української поліції. Тепер у Теребовлі електротранспорт стає частиною не окремого експерименту з машиною, а цілісної системи енергетичної автономності.

Дизельні автомобілі передали військовим

Перехід на електромобілі не означає, що три попередні службові машини просто списали або поставили на стоянку.

Автомобілі з дизельними двигунами, які раніше виконували ці завдання, передали Силам оборони України. Тобто поліція фактично оновила частину власного автопарку, а техніка з ДВЗ продовжить працювати там, де можливість швидко заправитися пальним може бути важливішою за економічність.

Такий підхід відрізняється від звичайного оновлення службового транспорту. Наприклад, раніше українська поліція переважно отримувала традиційні автомобілі з ДВЗ. Auto24 писав про передачу поліцейським нових Renault Duster, а також про партію Skoda Octavia та Volkswagen Tiguan від естонських колег.

Заряджати машини планують від власної сонячної станції

Головна особливість проєкту полягає в тому, що електромобілі не просто підключать до звичайної мережі.

У відділенні реконструюють систему електропостачання та встановлюють сонячну електростанцію. За розрахунками поліції, це має скоротити споживання електроенергії з мережі приблизно на 65%. Очікувана економія становитиме близько 400 тисяч гривень щороку.

Крім сонячних панелей, підрозділ отримає інвертори та акумуляторні батареї. Вони повинні забезпечувати роботу критичного обладнання під час відключень електроенергії.

Саме поєднання електромобілів, сонячної генерації та акумуляторів робить цей проєкт цікавішим за звичайну закупівлю "електричок". У теорії частину енергії для службових машин можна буде отримувати безпосередньо на місці, а запас у батареях дозволить переживати перебої з мережею.

Така схема вже працює в поліцейських автопарках за кордоном

Схожий підхід застосовують і в інших країнах. Auto24 раніше розповідав про поліцейський департамент Південної Пасадени у Каліфорнії, який перейшов на Tesla.

Там для електричного автопарку окремо створили зарядну інфраструктуру, а частину автомобілів обладнали портативними сонячними панелями. Мета була схожою - зменшити залежність від пального та скоротити експлуатаційні витрати.

У Теребовлі масштаб значно менший, але сама логіка подібна: службовий електротранспорт має сенс лише тоді, коли паралельно вирішується питання його стабільного заряджання.

Чому електромобілі підходять для такої роботи

Для груп реагування, які переважно працюють у межах міста та району, електромобіль може бути доволі практичним рішенням. Такі машини регулярно повертаються на базу, тому їх можна заряджати вночі або між виїздами, а добовий пробіг зазвичай передбачуваніший, ніж у автомобіля, який постійно їздить між областями.

До того ж вартість енергії на кілометр пробігу в електромобіля зазвичай нижча, ніж витрати на дизель чи бензин, особливо якщо частину електроенергії виробляє власна сонячна станція.

Водночас повністю відмовлятися від автомобілів із ДВЗ поліція поки що не планує. Для далеких поїздок, тривалих чергувань або роботи там, де немає стабільної зарядної інфраструктури, традиційні машини залишаються практичнішими.

Проєкт мають завершити до кінця 2026 року. Після цього вже можна буде оцінити реальні витрати на заряджання, економію пального, роботу сонячної електростанції взимку та те, наскільки довго підрозділ може працювати автономно під час відключень.

Якщо заявлені 65% економії електроенергії та близько 400 тисяч гривень щорічної економії підтвердяться на практиці, така схема може бути цікавою й для інших поліцейських відділень, особливо тих, де службові автомобілі щодня повертаються на одну базу.