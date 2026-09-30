В Тернопольской области полиция пересаживается на Tesla

На базе отделения полиции №3 в Теребовле Тернопольской области будет реализован пилотный проект, который должен уменьшить зависимость подразделения от горючего и централизованного электроснабжения. Как сообщила полиция Тернопольской области, для подразделения уже приобрели три электромобиля, а завершить модернизацию планируют к концу 2026 года.

Три электромобиля будут работать на вызовах

Электромобили приобрели на средства субъектов хозяйствования и передали тем подразделениям, которые непосредственно реагируют на обращения граждан. Речь идет о группах реагирования патрульной полиции и следственно-оперативной группе. Как видно на фото и видео, это не новые электромобили. Полицейские получили три Tesla Model 3 первого поколения, вероятно, 2020-2023 годов изготовления. Это восстановленные автомобили из США, ведь светотехника у них американская. Впрочем, даже эти авто имеют значительный запас хода (от 350 до более 600 км на одном заряде в зависимости от емкости батареи и года выпуска) и необходимо полиции динамику разгона (от 3,3 секунды (Performance) до 5,6 секунды (базовая версия)).

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В полиции рассчитывают, что переход части автопарка на электротягу снизит расходы на горючее и обслуживание. Но в нынешних условиях важна не только экономия.

Электромобили создают резерв на случай проблем со снабжением традиционного горючего. Если бензин или дизель будет временно сложно получить, экипажи смогут продолжать выезжать на вызовы, пока есть электроэнергия для зарядки.

Для украинской полиции электромобили уже не совсем новый. Auto24 раньше рассказывал о Nissan Leaf, который был замечен в ливрее украинской полиции. Сейчас в Теребовле электротранспорт становится частью не отдельного опыта с машиной, а целостной системы энергетической автономности.

Дизельные автомобили передали военным

Переход на электромобили не означает, что три предыдущих служебных машин просто списали или поставили на стоянку.

Автомобили с дизельными двигателями, которые раньше выполняли эти задачи, передали Силам обороны Украины. То есть полиция фактически обновила часть собственного автопарка, а техника с ДВС продолжит работать там, где возможность быстро заправиться горючим может быть важнее экономичности.

Такой подход отличается от обычного обновления служебного транспорта. К примеру, ранее украинская полиция преимущественно получала традиционные автомобили из ДВС. Auto24 писал о передачу полицейским новых Renault Duster, а также о партию Skoda Octavia и Volkswagen Tiguan от эстонских коллег.

Заряжать машины планируют от собственной солнечной станции

Главная особенность проекта состоит в том, что электромобили не просто подключат к обычной сети.

В отделении реконструируют систему электроснабжения и устанавливают солнечную электростанцию. По расчетам полиции это должно сократить потребление электроэнергии из сети примерно на 65%. Ожидаемая экономия составит около 400 тысяч гривен ежегодно.

Кроме солнечных панелей подразделение получит инверторы и аккумуляторные батареи. Они должны обеспечивать работу критического оборудования при отключении электроэнергии.

Само сочетание электромобилей, солнечной генерации и аккумуляторов делает этот проект интереснее обычной закупки "электричек". В теории часть энергии для служебных машин можно будет получать прямо на месте, а запас в батареях позволит переживать перебои с сетью.

Такая схема уже работает в полицейских автопарках за границей

Сходный подход применяют и в других странах. Auto24 раньше рассказывал о полицейском департаменте Южной Пасадены в Калифорнии, перешедшем на Tesla.

Там для электрического автопарка отдельно создана зарядная инфраструктура, а часть автомобилей оборудована портативными солнечными панелями. Цель была похожа - уменьшить зависимость от горючего и сократить эксплуатационные расходы.

В Теребовле масштаб значительно меньше, но сама логика подобна: служебный электротранспорт имеет смысл только тогда, когда параллельно решается вопрос его стабильной зарядки.

Почему электромобили подходят для такой работы

Для групп реагирования, преимущественно работающих в пределах города и района, электромобиль может быть достаточно практичным решением. Такие машины регулярно возвращаются на базу, поэтому их можно заряжать ночью или между выездами, а суточный пробег обычно предсказуемее, чем у постоянно ездящего между областями автомобиля.

К тому же стоимость энергии на километр пробега у электромобиля обычно ниже затрат на дизель или бензин, особенно если часть электроэнергии производит собственная солнечная станция.

В то же время, полностью отказываться от автомобилей из ДВС полиция пока не планирует. Для дальних поездок, длительных дежурств или работы там, где нет стабильной зарядной инфраструктуры, традиционные машины остаются более практичными.

Проект должен быть завершен до конца 2026 года. После этого можно будет оценить реальные затраты на зарядку, экономию горючего, работу солнечной электростанции зимой и то, насколько долго подразделение может работать автономно во время отключений.

Если заявленные 65% экономии электроэнергии и около 400 тысяч гривен ежегодной экономии подтвердятся на практике, такая схема может быть интересна и другим полицейским отделениям, особенно тем, где служебные автомобили ежедневно возвращаются на одну базу.