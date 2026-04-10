На трасі Київ - Одеса будують "підкову": у Віті-Поштовій обмежили рух

Як повідомляють будівельники, рух обмежено для транспортних засобів висотою понад 4,2 метра. Обмеження діятимуть орієнтовно три місяці.

Про це у своєму релізі на ФБ-сторінці розповідає "Автомагістраль-Південь", що є головним підрядником на цьому обєкті.

З потеплінням робота пожвавилася

З настанням весни будівельники перейшли до нового етапу – монтажу опалубки для естакади. Паралельно триває облаштування з’їздів, зокрема з використанням армогрунтових насипів і підпірних стінок.

" Роботи на об’єкті не припинялися навіть узимку: за сприятливих погодних умов тривало бетонування опор, а необхідну температуру для твердіння бетону підтримували за допомогою спеціальних конструкцій і обігрівачів. Також було облаштовано армоґрунтову підпірну стінку на одному зі з’їздів, – підсумували проботу за зимовий період в компанії

"Підкова" у бік Одеси ще будується

Нагадаємо, улітку 2025 року на цій ділянці завершили перший етап будівництва – тунель і кругову розв’язку з боку Боярки. Новий проєкт передбачає спорудження "підкови" для розвороту в напрямку Одеси.

Ось так виглядає будівництво дворівневої розв’язки у Віта-Поштовій станом на вечір учорашнього дня, 9 березня. Фото: Автомагістраль-Південь

Очікується, що після завершення робіт вдасться ліквідувати небезпечне регульоване перехрестя поблизу Південного кладовища, де раніше часто траплялися ДТП.