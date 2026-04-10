На трасі Київ - Одеса будують "підкову": у Віті-Поштовій обмежили рух

ФОТО: Автомагістраль-Південь|
Водії не все бачать через лобове скло, пропонуємо поглянути на це зверху
Як повідомляють будівельники, рух обмежено для транспортних засобів висотою понад 4,2 метра. Обмеження діятимуть орієнтовно три місяці.
Про це у своєму релізі на ФБ-сторінці розповідає "Автомагістраль-Південь", що є головним підрядником на цьому обєкті.
З потеплінням робота пожвавилася
З настанням весни будівельники перейшли до нового етапу – монтажу опалубки для естакади. Паралельно триває облаштування з’їздів, зокрема з використанням армогрунтових насипів і підпірних стінок.
"Роботи на об’єкті не припинялися навіть узимку: за сприятливих погодних умов тривало бетонування опор, а необхідну температуру для твердіння бетону підтримували за допомогою спеціальних конструкцій і обігрівачів. Також було облаштовано армоґрунтову підпірну стінку на одному зі з’їздів, – підсумували проботу за зимовий період в компанії
"Підкова" у бік Одеси ще будується
Нагадаємо, улітку 2025 року на цій ділянці завершили перший етап будівництва – тунель і кругову розв’язку з боку Боярки. Новий проєкт передбачає спорудження "підкови" для розвороту в напрямку Одеси.
Ось так виглядає будівництво дворівневої розв’язки у Віта-Поштовій станом на вечір учорашнього дня, 9 березня. Фото: Автомагістраль-Південь
Очікується, що після завершення робіт вдасться ліквідувати небезпечне регульоване перехрестя поблизу Південного кладовища, де раніше часто траплялися ДТП.