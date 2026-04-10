На трассе Киев - Одесса строят "подкову": в Вите-Почтовой ограничили движение

ФОТО: Автомагістраль-Юг
Водители не все видят через лобовое стекло, предлагаем взглянуть на это сверху
Как сообщают строители, движение ограничено для транспортных средств высотой более 4,2 метра. Ограничения будут действовать ориентировочно три месяца.
Об этом в своем релизе на ФБ-странице рассказывает "Автомагистраль-Юг", что является главным подрядчиком на этом объекте.
С потеплением работа оживилась
С наступлением весны строители перешли к новому этапу – монтажу опалубки для эстакады. Параллельно продолжается обустройство съездов, в частности с использованием армогрунтовых насыпей и подпорных стенок.
"Работы на объекте не прекращались даже зимой: при благоприятных погодных условиях продолжалось бетонирование опор, а необходимую температуру для твердения бетона поддерживали с помощью специальных конструкций и обогревателей. Также была обустроена армогрунтовая подпорная стенка на одном из съездов, – подытожили работу за зимний период в компании
"Подкова" в сторону Одессы еще строится
Напомним, летом 2025 года на этом участке завершили первый этап строительства – тоннель и круговую развязку со стороны Боярки. Новый проект предусматривает сооружение "подковы" для разворота в направлении Одессы.
Вот так выглядит строительство двухуровневой развязки в Вита-Почтовой по состоянию на вечер вчерашнего дня, 9 марта. Фото: Автомагистраль-Юг
Ожидается, что после завершения работ удастся ликвидировать опасный регулируемый перекресток вблизи Южного кладбища, где ранее часто случались ДТП.