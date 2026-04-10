На трассе Киев - Одесса строят "подкову": в Вите-Почтовой ограничили движение

Как сообщают строители, движение ограничено для транспортных средств высотой более 4,2 метра. Ограничения будут действовать ориентировочно три месяца.

Об этом в своем релизе на ФБ-странице рассказывает "Автомагистраль-Юг", что является главным подрядчиком на этом объекте.

С потеплением работа оживилась

С наступлением весны строители перешли к новому этапу – монтажу опалубки для эстакады. Параллельно продолжается обустройство съездов, в частности с использованием армогрунтовых насыпей и подпорных стенок.

" Работы на объекте не прекращались даже зимой: при благоприятных погодных условиях продолжалось бетонирование опор, а необходимую температуру для твердения бетона поддерживали с помощью специальных конструкций и обогревателей. Также была обустроена армогрунтовая подпорная стенка на одном из съездов, – подытожили работу за зимний период в компании

"Подкова" в сторону Одессы еще строится

Напомним, летом 2025 года на этом участке завершили первый этап строительства – тоннель и круговую развязку со стороны Боярки. Новый проект предусматривает сооружение "подковы" для разворота в направлении Одессы.

Вот так выглядит строительство двухуровневой развязки в Вита-Почтовой по состоянию на вечер вчерашнего дня, 9 марта. Фото: Автомагистраль-Юг

Ожидается, что после завершения работ удастся ликвидировать опасный регулируемый перекресток вблизи Южного кладбища, где ранее часто случались ДТП.