На який транспорт в Україні не потрібні водійські "права": самокат та моноколесо

За українськими Правилами дорожнього руху, водій механічного транспортного засобу повинен мати при собі посвідчення водія на право керування транспортним засобом відповідної категорії.

Механічний транспортний засіб - транспортний засіб, що приводиться в рух з допомогою двигуна. Цей термін поширюється на трактори, самохідні машини і механізми, а також тролейбуси та транспортні засоби з електродвигуном потужністю понад 3 кВт.

Відповідно, для керування транспортом, який не підпадає під визначення «механічний транспортний засіб», посвідчення водія не потрібне.

Легкий персональний транспорт

До цієї категорії можна віднести електросамокати, електровелосипеди, моноколеса, сігвеї та іншу подібну техніку. Для керування таким транспортом не потрібно складати іспити і отримувати посвідчення водія.

Переваг у такого транспорту чимало:

посвідчення водія не вимагається

не вимагається реєстрація транспорту не потрібна

не потрібна номерні знаки не потрібні

не потрібні страховий поліс не потрібний.

Електроскутери та мопеди

Тут починається ключова межа. Відповідно до українських ПДР мопедом вважається транспортний засіб із двигуном до 50 куб. см або електродвигуном до 4 кВт. Для керування таким транспортом потрібні права категорії А1.

Без двигуна

Для керування транспортом, який приводиться у рух фізичною силою людини, також не потрібні водійські документи. До цієї категорії відносяться велосипеди, ролики, скейтборди, рипстики та інші коліні засоби.

велосипед - транспортний засіб, крім крісел колісних, що приводиться в рух мускульною силою людини, яка знаходиться на ньому.

Для керування таким транспортом не потрібні:

посвідчення водія

свідоцтво про реєстрацію

номерні знаки

страховий поліс.

Висновок

Права не потрібні для легкого персонального транспорту з малою потужністю, але стають обов’язковими, як тільки транспорт наближається до рівня мопеда або мотоцикла. При цьому особи, що керують таким транспортом, мають знати та дотримуватись Правил дорожнього руху.