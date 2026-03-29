На какой транспорт в Украине не нужны водительские "права": самокат и моноколесо

Необходимость получения водительского удостоверения зависит не от названия транспорта, а от его технических характеристик - прежде всего конструкции и мощности двигателя.
Нужно ли водительское удостоверение для водителя самоката, моноколеса или сигвея

Электросамокат: права для его водителя

Евгений Гудущан
29 марта, 19:55
Согласно украинским Правилам дорожного движения, водитель механического транспортного средства должен иметь при себе водительское удостоверение на право управления транспортным средством соответствующей категории.

Механическое транспортное средство - транспортное средство, приводимое в движение с помощью двигателя. Этот термин распространяется на тракторы, самоходные машины и механизмы, а также троллейбусы и транспортные средства с электродвигателем мощностью более 3 кВт.

Соответственно, для управления транспортом, который не подпадает под определение "механическое транспортное средство", водительское удостоверение не требуется.

Легкий персональный транспорт

К этой категории можно отнести электросамокаты, электровелосипеды, моноколеса, сигвеи и другую подобную технику. Для управления таким транспортом не нужно сдавать экзамены и получать водительское удостоверение.

Преимуществ у такого транспорта немало:

  • водительское удостоверение не требуется
  • регистрация транспорта не требуется
  • номерные знаки не нужны
  • страховой полис не нужен

Электроскутеры и мопеды

Здесь начинается ключевая граница. Согласно украинским ПДД мопедом считается транспортное средство с двигателем до 50 куб. см или электродвигателем до 4 кВт. Для управления таким транспортом нужны права категории А1.

Без двигателя

Для управления транспортом, который приводится в движение физической силой человека, также не нужны водительские документы. К этой категории относятся велосипеды, ролики, скейтборды, рипстики и другие колени средства.

велосипед - транспортное средство, кроме кресел колесных, приводимое в движение мускульной силой человека, который находится на нем.

Для управления таким транспортом не нужны:

  • водительское удостоверение
  • свидетельство о регистрации
  • номерные знаки
  • страховой полис

Вывод

Права не нужны для легкого персонального транспорта с малой мощностью, но становятся обязательными, как только транспорт приближается к уровню мопеда или мотоцикла. При этом лица, управляющие таким транспортом, должны знать и соблюдать правила дорожного движения.

