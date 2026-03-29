На какой транспорт в Украине не нужны водительские "права": самокат и моноколесо

ФОТО: freepik.com|
Электросамокат: права для его водителя
Согласно украинским Правилам дорожного движения, водитель механического транспортного средства должен иметь при себе водительское удостоверение на право управления транспортным средством соответствующей категории.
Читайте также: Водителя электросамоката лишили "прав" на три года за управление в нетрезвом виде
Механическое транспортное средство - транспортное средство, приводимое в движение с помощью двигателя. Этот термин распространяется на тракторы, самоходные машины и механизмы, а также троллейбусы и транспортные средства с электродвигателем мощностью более 3 кВт.
Соответственно, для управления транспортом, который не подпадает под определение "механическое транспортное средство", водительское удостоверение не требуется.
Легкий персональный транспорт
К этой категории можно отнести электросамокаты, электровелосипеды, моноколеса, сигвеи и другую подобную технику. Для управления таким транспортом не нужно сдавать экзамены и получать водительское удостоверение.
Преимуществ у такого транспорта немало:
- водительское удостоверение не требуется
- регистрация транспорта не требуется
- номерные знаки не нужны
- страховой полис не нужен
Электроскутеры и мопеды
Здесь начинается ключевая граница. Согласно украинским ПДД мопедом считается транспортное средство с двигателем до 50 куб. см или электродвигателем до 4 кВт. Для управления таким транспортом нужны права категории А1.
Также интересно: Как сдать практический экзамен на категории A и A1
Без двигателя
Для управления транспортом, который приводится в движение физической силой человека, также не нужны водительские документы. К этой категории относятся велосипеды, ролики, скейтборды, рипстики и другие колени средства.
велосипед - транспортное средство, кроме кресел колесных, приводимое в движение мускульной силой человека, который находится на нем.
Для управления таким транспортом не нужны:
- водительское удостоверение
- свидетельство о регистрации
- номерные знаки
- страховой полис
Вывод
Права не нужны для легкого персонального транспорта с малой мощностью, но становятся обязательными, как только транспорт приближается к уровню мопеда или мотоцикла. При этом лица, управляющие таким транспортом, должны знать и соблюдать правила дорожного движения.