На яких авто складають практичні іспити для отримання "прав"

У сервісних центрах МВС по всій Україні завершили оновлення автопарку автомобілів, на яких кандидати у водії складають практичні іспити. Тепер для екзаменації використовують сучасні транспортні засоби з єдиними стандартами оснащення, безпеки та комфорту.

Читайте також: Шанси самостійно скласти іспити на "права" невисокі: 21% теорія і 16% практика

У Головному сервісному центрі МВС зазначають, що головна мета оновлення — створити однакові та максимально наближені до реального водіння умови для всіх кандидатів у водії.

Оновлення автопарку

Раніше практичні іспити часто складали на автомобілях старого зразка, які суттєво відрізнялися залежно від регіону. Відмінності стосувалися моделей, технічного стану, рівня оснащення та комфорту.

Тепер автопарк приведений до єдиного стандарту. Автомобілі модернізовані відповідно до сучасних вимог безпеки та міських умов експлуатації.

Усі транспортні засоби:

Регулярно проходять технічне обслуговування

Отримують сезонну заміну шин та технічних рідин

Оснащені системами відеофіксації

Підготовлені до щоденної роботи без додаткових налаштувань

У МВС наголошують, що такі умови допомагають кандидатам менше нервувати та краще концентруватися на керуванні під час іспиту.

Механіка або автомат — на вибір

Кандидати у водії можуть самостійно обрати тип коробки передач:

Механічну

Автоматичну

Ця опція доступна під час запису через систему Е-запис. Таким чином людина може складати іспит саме на тому типі автомобіля, яким планує користуватися у повсякденному житті.

Відеофіксація

Усі автомобілі обладнані технічними засобами контролю та камерами відеофіксації. Це забезпечує:

Прозорість проведення іспиту

Об’єктивність оцінювання

Можливість перегляду спірних ситуацій

Контроль дій кандидата та екзаменатора

Оскільки обладнання вже встановлене в автомобілях, працівникам ТСЦ не потрібно щоразу переносити й налаштовувати техніку між іспитами, що дозволяє пришвидшити процес.

Єдине оформлення по всій Україні

Оновлені автомобілі мають однаковий фірмовий стиль — білі кузови із зеленими елементами. Такі авто легко впізнати у транспортному потоці, а інші учасники дорожнього руху зазвичай більш уважно ставляться до кандидатів у водії під час складання іспиту.

Іспити дже складні

У Головному сервісному центрі МВС запевняють, що завдання екзаменатора — не створювати труднощі, а чесно та неупереджено оцінити рівень підготовки кандидата. При цьому за офіційною статистикою близько 80% кандидатів не можуть скласти іспит.

У відомстві зазначають, що повторні складання створюють додаткове навантаження як для громадян, так і для працівників сервісних центрів, і система повинна бути організована так, щоб людина могла спокійно продемонструвати свої навички керування автомобілем.