На каких авто сдают практические экзамены для получения "прав"

Практические экзамены
У сервисных центрах МВД по всей Украине завершили обновление автопарка автомобилей, на которых кандидаты в водители сдают практические экзамены. Теперь для экзаменации используют современные транспортные средства с едиными стандартами оснащения, безопасности и комфорта.
В Главном сервисном центре МВД отмечают, что главная цель обновления - создать одинаковые и максимально приближенные к реальному вождению условия для всех кандидатов в водители.
Обновление автопарка
Ранее практические экзамены часто сдавали на автомобилях старого образца, которые существенно отличались в зависимости от региона. Отличия касались моделей, технического состояния, уровня оснащения и комфорта.
Теперь автопарк приведен к единому стандарту. Автомобили модернизированы в соответствии с современными требованиями безопасности и городских условий эксплуатации.
Все транспортные средства:
- Регулярно проходят техническое обслуживание
- Получают сезонную замену шин и технических жидкостей
- Оснащены системами видеофиксации
- Подготовлены к ежедневной работе без дополнительных настроек
В МВД отмечают, что такие условия помогают кандидатам меньше нервничать и лучше концентрироваться на управлении во время экзамена.
Механика или автомат - на выбор
Кандидаты в водители могут самостоятельно выбрать тип коробки передач:
- Механическую
- Автоматическую
Эта опция доступна при записи через систему Е-запись. Таким образом человек может сдавать экзамен именно на том типе автомобиля, которым планирует пользоваться в повседневной жизни.
Видеофиксация
Все автомобили оборудованы техническими средствами контроля и камерами видеофиксации. Это обеспечивает:
- Прозрачность проведения экзамена
- Объективность оценивания
- Возможность просмотра спорных ситуаций
- Контроль действий кандидата и экзаменатора
Поскольку оборудование уже установлено в автомобилях, работникам ТСЦ не нужно каждый раз переносить и настраивать технику между экзаменами, что позволяет ускорить процесс.
Единое оформление по всей Украине
Обновленные автомобили имеют одинаковый фирменный стиль - белые кузова с зелеными элементами. Такие авто легко узнать в транспортном потоке, а другие участники дорожного движения обычно более внимательно относятся к кандидатам в водители во время сдачи экзамена.
Экзамены очень сложные
В Главном сервисном центре МВД уверяют, что задача экзаменатора - не создавать трудности, а честно и беспристрастно оценить уровень подготовки кандидата. При этом по официальной статистике около 80% кандидатов не могут сдать экзамен.
В ведомстве отмечают, что повторные сдачи создают дополнительную нагрузку как для граждан, так и для работников сервисных центров, и система должна быть организована так, чтобы человек мог спокойно продемонстрировать свои навыки управления автомобилем.