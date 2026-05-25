На каких авто сдают практические экзамены для получения "прав"

У сервисных центрах МВД по всей Украине завершили обновление автопарка автомобилей, на которых кандидаты в водители сдают практические экзамены. Теперь для экзаменации используют современные транспортные средства с едиными стандартами оснащения, безопасности и комфорта.

В Главном сервисном центре МВД отмечают, что главная цель обновления - создать одинаковые и максимально приближенные к реальному вождению условия для всех кандидатов в водители.

Обновление автопарка

Ранее практические экзамены часто сдавали на автомобилях старого образца, которые существенно отличались в зависимости от региона. Отличия касались моделей, технического состояния, уровня оснащения и комфорта.

Теперь автопарк приведен к единому стандарту. Автомобили модернизированы в соответствии с современными требованиями безопасности и городских условий эксплуатации.

Все транспортные средства:

Регулярно проходят техническое обслуживание

Получают сезонную замену шин и технических жидкостей

Оснащены системами видеофиксации

Подготовлены к ежедневной работе без дополнительных настроек

В МВД отмечают, что такие условия помогают кандидатам меньше нервничать и лучше концентрироваться на управлении во время экзамена.

Механика или автомат - на выбор

Кандидаты в водители могут самостоятельно выбрать тип коробки передач:

Механическую

Автоматическую

Эта опция доступна при записи через систему Е-запись. Таким образом человек может сдавать экзамен именно на том типе автомобиля, которым планирует пользоваться в повседневной жизни.

Видеофиксация

Все автомобили оборудованы техническими средствами контроля и камерами видеофиксации. Это обеспечивает:

Прозрачность проведения экзамена

Объективность оценивания

Возможность просмотра спорных ситуаций

Контроль действий кандидата и экзаменатора

Поскольку оборудование уже установлено в автомобилях, работникам ТСЦ не нужно каждый раз переносить и настраивать технику между экзаменами, что позволяет ускорить процесс.

Единое оформление по всей Украине

Обновленные автомобили имеют одинаковый фирменный стиль - белые кузова с зелеными элементами. Такие авто легко узнать в транспортном потоке, а другие участники дорожного движения обычно более внимательно относятся к кандидатам в водители во время сдачи экзамена.

Экзамены очень сложные

В Главном сервисном центре МВД уверяют, что задача экзаменатора - не создавать трудности, а честно и беспристрастно оценить уровень подготовки кандидата. При этом по официальной статистике около 80% кандидатов не могут сдать экзамен.

В ведомстве отмечают, что повторные сдачи создают дополнительную нагрузку как для граждан, так и для работников сервисных центров, и система должна быть организована так, чтобы человек мог спокойно продемонстрировать свои навыки управления автомобилем.