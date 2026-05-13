На яких нині позиціях статус "Зроблено в Україні": нотатки з виставки ComAutoTrans

Транспортний форум помітно додав нових учасників та зріс за масштабом окремих брендів. Значно потужніше за орендованими площами під подіуми з виставленою технікою виступили відразу три українські виробники – представник автобусів TEMSA та вантажівок Daewoo Trucks компанія "Авто-Регіон" із передмістя Києва, автоскладальне підприємство "Кобальт" із Харкова та провідний виробник "Будшляхмаш" із Броварів на Київщині.

Втім, применшувати знаковий статус інших виробників не варто, оскільки експозиції дилерів, дистриб’юторів та виробничих компаній також були велелюдними, хоча й займали менші площі.

Відтак редакція Авто24 запланувала цикл інформаційних матеріалів із виставки про найцікавіші та найактуальніші новинки техніки, зокрема з акцентом на локалізацію виробничих процесів і продукцію, зроблену в Україні.

Локалізація стимулює виробництво

Скажімо, Кременчуцький завод комунальної техніки "Альфатекс" виставив у павільйоні лише три свої новинки та ще одну машину на відкритому майданчику. Однак усі чотири спеціалізовані автомобілі позначені стікером "Зроблено в Україні", що свідчить про локалізацію виробництва вже на рівні понад 30%.

На виставці показали автокран на шасі Dayun CGC 1140 вантажопідйомністю 10 тонн та автогідропідйомник CTE ZED 25 на шасі CGC 1100 з робочою висотою 24 метри. Обидві машини складні у виробництві, однак підприємство вже впевнено освоїло цей процес.

Експозиції компанії "Альфатекс" . На першому фото мулососна машина АТ МВ-07-04 на ходовій базі Dayun CGC 1210

Не менш технологічними є аварійна майстерня для мобільних бригад на базі CGC 1060 та мулососна машина на платформі CGC 1210 з дев’ятикубовою цистерною - їх виробництво також успішно налагоджене.

Як розповів Авто24 регіональний менеджер із продажу Ігор Тимошенко, повний цикл виробництва кранових машин у середньому займає до 45 календарних днів.

Курс на зростання локалізації не лише робить спецтехніку дешевшою для споживачів, а й стимулює розвиток ринку праці та підтримує робочі місця.

Вітчизняне виробництво набирає вагу

Ця тема стала однією з ключових й під час панельної дискусії "Українська техніка: стратегія держави та рішення для автопарків", де чільне місце відвели саме розвитку вітчизняного виробництва.

Панельна дискусія з питань державнох стратегії в підтримці вітчизняного виробника. Фото: Дмитро Кисилевський, ФБ-сторінка

У презентованому нещодавно "Каталозі української техніки для громад" уже зазначено 325 позицій від 41 виробника з 14 областей України.