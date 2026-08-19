На яких українських АЗС заправляти А-95 не варто: результати перевірки бензину

Бензин А-95 на українських АЗС суттєво додав у ціні, причому експерти впевнені, що автовласники бачать не максимальні показники. Попри це, попит на пальне не зменшується, тому для виробників та продавців неякісного бензину наступили “золотий” період. Адже фальшивий бензин з компонентів та розчинників має собівартість близько 55 гривень, а реалізують його за 80 і вище.

Щоб визначити, де саме продають неякісне пальне, Інститут споживчих експертиз перевірив бензин А-95 у великих всеукраїнських, регіональних та локальних мережах АЗС. Зразки досліджували за октановим числом, вмістом сірки, ароматичних вуглеводнів, бензолу та біоетанолу.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Експерти перевірили А-95 на українських АЗС: результати виявилися рекордно поганими. Фото Magnific.com

Де перевіряли якість бензину

Зразки “дев’яносто п’ятого” відібрали на АЗС найбільших всеукраїнських мереж (WOG, UKRNAFTA, UPG, SOCAR. ОККО, MARSHALL, БРСМ-Нафта), а також у серйозних регіональних гравців (столична мережа KLO, АVANTAGE 7, ФАКТОР, полтавська BVS, одеська VST, MANGO). Перевірили також і невеликі мережі, які оперують в обласних центрах і невеликих містах (Барс (Київ), Перон, Neon, (Черкаси), Energy +).

Експерти традиційно розділили результати, отримані в лабораторії на групи – “зелену”, “синю” та “червону”. До першої потрапили мережі, результати яких відповідали нормативам Євро-5, “синю” – зразки без порушень, але без перевищення нормативів. І нарешті, “червона” – мережі, пальне на яких не відповідало нормативам профільного ДСТУ.

Зразки були перевірені за основними параметрами – октанове число, вміст сірки та об'ємні частини ароматичних вуглеводнів та бензолу, і головне – скільки ж зараз біоетанолу в “дев’яносто п’ятому”. Це вже не перша подібна перевірка. У лютому 2026 року Auto24 також аналізував якість бензину А-95 в українських мережах АЗС, і вже тоді експерти фіксували перевищення вмісту сірки, бензолу та спиртів.

Результати перевірки бензину в серпні 2026 року:

АЗС Октанове число (дослід. метод) Вміст сірки Об’ємна частка ароматичних вуглеводнів Об’ємна частка бензолу Вміст біоетанолу Норматив (дослідження за ДСТУ 7687:2015) не менше 95 од. не більше 10 мг/кг не більше 35 % не більше 1,0 % 5-7 % WOG 95,9 5 32,0 0,61 7,5 UKRNAFTA 95,3 7 23,3 0,72 7,2 KLO 95,6 3 31,2 0,75 7,6 UPG 95,3 8 23,9 0,88 7,4 AVANTAGE 7 95,5 7 26,3 0,64 8,9 ОККО 95,2 9 26,4 0,74 8,7 SOCAR 95,2 7 30,6 0,87 8,9 БРСМ-НАФТА 95,0 12 25,6 1,1 10,8 ФАКТОР 95,5 10 28,3 0,98 13,87 ПЕРОН (Черкаси) 95, 3 9 25,5 0,9 14,6 БАРС (Київ) 95,0 9 31,8 0,99 12,7 BVS 95,0 8 34,6 0,91 11,5 VST 95,1 9 34,3 0,66 15,9 MARSHALL 93,6 15 15,2 1,7 25,0 MANGO 94,8 7 23,8 1,3 14,5 NEON (Черкаси) 94,3 19 10,9 1,4 17,0 ENERGY + 96,9 16 14,6 1,5 22,0

Зелена група

"Зелена" група цього разу виявилася досить короткою і налічувала лише чотири мережі. Показники бензинів у мережах WOG, UKRNAFTA, KLO та UPG перевищували вимоги ДСТУ.

Експерти почали із замірів октанового числа, значення якого повинно бути 95 одиниць і вище. Найбільший показник зафіксували у "дев’яносто п’ятого", придбаного в мережі WOG: бензин у цій мережі майже 96-й - 95,9 од. Відмінний результат також у KLO – 95,6 од. Цей запас гарантує рівномірну роботу двигуна та мінімізує витрати пального. Інші учасники також мають запас за октановим числом. Такі рівні показники є маркером заводського пального, у склад якого не було сторонніх втручань.

Далі виміряли вміст сірки – однієї з найбільш шкідливих для двигуна та екології речовин. Чим більше її в пальному, тим меншим буде ресурс двигуна і тим швидше може вийти з ладу паливна система. Це важливо і з точки зору екології, адже оксиди сірки, які потрапляють у повітря з вихлопом автомобіля, забруднюють атмосферу. 10 мг/кг – максимум, який допускає норматив Євро-5. Майже відсутня шкідлива сірка була у зразках KLO та WOG – 3 та 5 мг/кг відповідно.

Що стосується вмісту ароматичних вуглеводнів, то у всіх учасників цієї групи значення були в межах норми. Найменшу кількість зафіксували у пальному UKRNAFTA – лише трохи більше 23% при вимогах ДСТУ не більше 35%.

Також перевірили "вбивцю" каталізаторів – вміст бензолу. Цієї токсичної речовини в бензині має бути якнайменше, оскільки збільшення її кількості може суттєво скоротити ресурс двигуна. Найбільш "чистим" за цим показником виявився бензин WOG – 0,61% при нормі не вище 1%.

І насамкінець було виміряно кількість біоетанолу. У лідерів цей показник практично однаковий – трохи більше мінімально дозволених 7%. Такої точності досить важко досягти при самостійному змішуванні на нафтобазі, тому, скоріше за все, бензини з цієї групи виготовлені на європейських НПЗ із додаванням біоетанолу безпосередньо під час виробництва. Тобто оператори отримують заводський бензин, ідентичний до того, що постачається на європейські АЗК.

Тема вмісту спирту в бензині стала особливо актуальною після зміни законодавчих вимог. Auto24 раніше розповідав про обов'язкове додавання біоетанолу до бензину та відповідальність АЗС за недотримання цих вимог.

Синя група

До "синьої" групи потрапили мережі, де А-95 повністю відповідав нормативам ДСТУ, але без перевищення встановлених показників. Це зразки з АЗК SOCAR, ОККО та AVANTAGE 7.

Варто відзначити низький вміст сірки у "дев’яносто п’ятому" AVANTAGE 7 та SOCAR - 7 мг/кг. Також мінімальну кількість бензолу, 0,64%, зафіксували у пробі AVANTAGE 7.

Червона група

У "червоній" групі порушників опинилися рекордні для історії досліджень 10 брендів. Тобто відхилення від норми було виявлено більш ніж у 60% досліджених мереж.

До цієї групи потрапили великі мережі БРСМ-Нафта та MARSHALL, середні (ФАКТОР, BVS, VST, MANGO), а також невеликі регіональні Барс, Перон, Neon та Energy+.

Насамперед експерти відзначили суттєвий розкид показників за вмістом біоетанолу. У низки мереж – БРСМ-Нафта, ФАКТОР, BVS, VST та Перон - вміст спирту у бензинах коливався в межах 11-15%.

Водночас у ряду мереж зафіксовано серйозні перевищення. У MARSHALL та Energy+ спирт становив майже чверть складу бензину – 25% та 22% відповідно. Такі полярні результати можуть свідчити або про кустарність процесів під час змішування, або про намагання максимально здешевити пальне.

Ціни ростуть, якість падає: у більшості перевірених мереж АЗС знайшли порушення. Фото Magnific.com

Що стосується інших показників, октанове число не відповідало нормативу в мережах MARSHALL та MANGO - 93,6 та 94,8 од. відповідно.

Перевищення вмісту шкідливої сірки зафіксували у зразках БРСМ-Нафта, MARSHALL, Neon та Energy +, причому в останніх двох перевищення було майже двократним.

За вмістом бензолу перевищення виявили у половини порушників. "Рекордсменами" стали MARSHALL та Energy +, де бензолу було приблизно у півтора раза більше нормативу.

Це не означає негайного виходу з ладу двигуна чи паливної системи, але при систематичному використанні такого пального візит на СТО стає значно ймовірнішим.

Судячи із ситуації, навряд чи ціни на пальне найближчим часом підуть вниз, тому і якість бензину може погіршуватися, зазначив директор Інституту споживчих експертиз Юрій Чорнобривець.

Що стосується вмісту біоетанолу, то в теплу пору року його надмірна кількість у бензині може залишатися майже непомітною для водія. Однак із настанням холодів ситуація може кардинально змінитися, і не в кращий бік.

Передумов для здешевлення справді поки небагато. Auto24 у липні писав про прогноз зростання А-95 до 83 грн за літр, а наприкінці місяця бензин уже закріпився приблизно біля позначки 81 грн/л.