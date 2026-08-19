Каких украинских АЗС заправлять А-95 не стоит: результаты проверки бензина

Бензин А-95 на украинских АЗС существенно прибавил в цене, причем эксперты уверены, что автовладельцы видят не максимальные показатели. Несмотря на это спрос на топливо не уменьшается, поэтому для производителей и продавцов некачественного бензина наступили “золотые” времена. Ведь ложный бензин из компонентов и растворителей имеет себестоимость около 55 гривен, а реализуют его за 80 и выше.

Чтобы определить, где именно продают некачественное горючее, Институт потребительских экспертиз проверил бензин А-95 в крупных всеукраинских, региональных и локальных сетях АЗС. Образцы исследовали по октановому числу, содержанию серы, ароматических углеводородов, бензолу и биоэтанолу.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Эксперты проверили А-95 на украинских АЗС: результаты оказались рекордно плохими. Фото Magnific.com

Где проверяли качество бензина

Образцы“ девяносто пятого” отобрали на АЗС крупнейшие всеукраинские сети (WOG, UKRNAFTA, UPG, SOCAR. ОККО, MARSHALL, БРСМ-Нафта), а также у серьезных региональных игроков (столичная сеть KLO, АVANTAGE 7, ФАКТОР, полтавская BVS, одесская VST, MANGO). Проверили также и небольшие сети, оперирующие в областных центрах и небольших городах (Барс (Киев), Перон, Neon, (Черкассы), Energy+).

Эксперты традиционно разделили результаты, полученные в лаборатории на группы “зеленую”,“синюю” и “красную”. В первую попали сети, результаты которых соответствовали нормативам Евро-5,“ синюю” – образцы без нарушений, но без превышения нормативов. И, наконец, “красная” – сети, горючее которых не соответствовало нормативам профильного ДСТУ.

Образцы были проверены по основным параметрам – октановое число, содержание серы и объемные части ароматических углеводородов и бензола. А также самое интересное – сколько же сейчас биоэтанола в “девяносто пятом”. Это уже не первая подобная проверка. В феврале 2026 года Auto24 также анализировал качество бензина А-95 в украинских сетях АЗС, и уже тогда эксперты фиксировали превышение содержания серы, бензола и спиртов.

Результаты проверки бензина в августе 2026 года:

АЗС Октановое число (исслед. метод) Содержание серы Объемная доля ароматических углеводородов Объемная доля бензола Содержание биоэтанола Норматив (исследование по ДСТУ 7687:2015) не менее 95 ед. не более 10 мг/кг не более 35% не более 1,0% 5-7% WOG 95, 9 5 32,0 0, 61 7,5 UKRNAFTA 95,3 7 2 3, 3 0, 72 7,2 KLO 95, 6 3 3 1, 2 0, 75 7,6 UPG 95,3 8 23,9 0,88 7,4 AVANTAGE 7 95,5 7 2 6, 3 0,6 4 8,9 ОККО 9 5, 2 9 26,4 0,74 8,7 SOCAR 95,2 7 30,6 0,87 8,9 БРСМ-Нафта 95,0 12 25,6 1,1 10,8 ФАКТОР 95, 5 10 2 8, 3 0,98 13,87 ПЕРОН (Черкассы) 95, 3 9 25,5 0,9 14,6 БАРС (Киев) 95,0 9 31,8 0,99 12,7 BVS 95,0 8 3 4,6 0,91 11,5 VST 95, 1 9 34,3 0,66 15,9 MARSHALL 93,6 15 15,2 1,7 25,0 MANGO 94,8 7 23,8 1,3 14,5 NEON (Черкассы) 94, 3 19 10,9 1,4 17,0 ENERGY+ 96,9 16 14,6 1,5 22,0

Зеленая группа

"Зеленая" группа на этот раз оказалась достаточно короткой и насчитывала всего четыре сети. Показатели бензинов в сетях WOG, UKRNAFTA, KLO и UPG превышали требования ДСТУ.

Эксперты начали с замеров октанового числа, значение которого должно быть 95 единиц и выше. Наибольший показатель зафиксировали у "девяносто пятого", приобретенного в сети WOG: бензин в этой сети почти 96-й – 95,9 ед. Отличный результат также у KLO – 95,6 ед. Этот запас гарантирует равномерную работу двигателя и минимизирует расход топлива. Остальные участники также имеют запас по октановому числу. Такие уровни показатели являются маркером заводского горючего, в состав которого не было посторонних вмешательств.

Далее измерили содержание серы– одного из самых вредных для двигателя и экологии веществ. Чем больше ее в горючем, тем меньше будет ресурс двигателя и тем быстрее может выйти из строя топливная система. Это важно и с точки зрения экологии, ведь оксиды серы, попадающие в воздух с выхлопом автомобиля, загрязняют атмосферу. 10 мг/кг – максимум, допускаемый нормативом Евро-5. Почти отсутствует вредная сера в образцах KLO и WOG – 3 и 5 мг/кг соответственно.

Что касается содержания ароматических углеводородов, то у всех участников этой группы значения были в пределах нормы. Наименьшее количество зафиксировали в горючем UKRNAFTA– не более 23% при требованиях ГОСТ не более 35%.

Также проверили "убийцу" катализаторов – содержимое бензола. Это токсичное вещество в бензине должно быть как минимум, поскольку увеличение его количества может существенно сократить ресурс двигателя. Наиболее "чистым" по этому показателю оказался бензин WOG– 0,61% при норме не выше 1%.

И наконец было измерено количество биоэтанола. У лидеров этот показатель практически одинаковый– не более минимально разрешенных 7%. Такой точности достаточно трудно достичь при самостоятельном смешении на нефтебазе, поэтому, скорее всего, бензины из этой группы изготовлены на европейских НПЗ с добавлением биоэтанола непосредственно при производстве. То есть операторы получают заводской бензин, идентичный тому, что поставляется на европейские АЗК.

Тема содержания спирта в бензине стала особенно актуальна после изменения законодательных требований. Auto24 раньше рассказывал об обязательном добавлении биоэтанола к бензину и ответственности АЗС за несоблюдение этих требований.

Синяя группа

В "синюю" группу попали сети, где А-95 полностью соответствовал нормативам ГОСТа, но без превышения установленных показателей. Это образцы из АЗК SOCAR, ОККО и AVANTAGE 7.

Следует отметить низкое содержание серы в "девяносто пятом" AVANTAGE 7 и SOCAR - 7 мг/кг. Также минимальное количество бензола, 0,64%, было зафиксировано в пробе AVANTAGE 7.

Красная группа

В "красной" группе нарушителей оказались рекордные для истории исследований 10 брендов. То есть отклонение от нормы было обнаружено более чем у 60% исследованных сетей.

В эту группу попали крупные сети БРСМ-Нафта и MARSHALL, средние (ФАКТОР, BVS, VST, MANGO), а также небольшие региональные Барс, Перон, Neon и Energy+.

Прежде всего, эксперты отметили существенный разброс показателей по содержанию биоэтанола. В ряде сетей – БРСМ-Нафта, ФАКТОР, BVS, VST и Перон – содержание спирта в бензинах колебалось в пределах 11-15%.

В то же время в ряде сетей зафиксированы серьезные превышения. В MARSHALL и Energy+ спирт составлял почти четверть состава бензина– 25% и 22% соответственно. Такие полярные результаты могут свидетельствовать либо о кустарности процессов при смешивании, либо о попытке максимально удешевить топливо.

Цены растут, качество падает: в большинстве проверенных сетей АЗС обнаружили нарушения. Фото Magnific.com

Что касается других показателей, октановое число не соответствовало нормативу в сетях MARSHALL и MANGO – 93,6 и 94,8 ед. соответственно.

Превышение содержания вредной серы зафиксировали в образцах БРСМ-Нафта, MARSHALL, Neon и Energy+, причем в последних двух превышениях было почти двукратным.

По содержанию бензола превышение было обнаружено у половины нарушителей. "Рекордсменами" стали MARSHALL и Energy+, где бензола было примерно в полтора раза больше норматива.

Это не означает немедленного выхода из строя двигателя или топливной системы, но при систематическом использовании такого топлива визит на СТО становится более вероятным.

Судя по ситуации, вряд ли цены на топливо в ближайшее время пойдут вниз, поэтому качество бензина может ухудшаться, отметил директор Института потребительских экспертиз Юрий Чорнобривец.

Что касается содержания биоэтанола, то в теплое время года его избыточное количество в бензине может оставаться почти незаметным для водителя. Однако с наступлением холодов ситуация может кардинально измениться, и не в лучшую сторону.

Предпосылок для удешевления действительно немного. Auto24 в июле писал о прогнозе роста А-95 до 83 грн за литр, а в конце месяца бензин уже закрепился около отметки 81 грн/л.