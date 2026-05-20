На Закарпатті достроково відкрили рух відновленим мостом: де саме

На час ремонту транспорт скеровували альтернативним маршрутом, однак тепер проїзд мостом уже повністю відновлено.

У Службі відновлення наголошують, що роботи вдалося завершити раніше запланованого терміну завдяки злагодженій роботі підрядників та ефективній організації процесу.

Що зробили під час ремонту

Під час ремонтно-відновлювальних робіт дорожники фактично оновили ключові елементи споруди.

Зокрема, фахівці:

демонтували пошкоджені конструкції;

відновили металеві елементи мосту;

облаштували новий настил із залізобетонною плитою;

виконали бетонування;

встановили нове перильне огородження та відбійники;

оновили дорожні знаки.

Тут добре видно, що було та як стало з цією переправою на автодорозі. Фото: Служба відновлення Закарпаття

Чому мости критично важливі для Закарпаття

Для Закарпатської області мостові переходи мають особливе значення через складний гірський рельєф та велику кількість річок. Частина доріг у регіоні фактично залежить від стану окремих переправ, а їх перекриття може суттєво ускладнювати логістику як для місцевих мешканців, так і для транзитного транспорту.

Особливо це стосується доріг, що ведуть у напрямку перевалів та міжнародних транспортних коридорів.

Роботи тривають ще на двох мостах

Наразі в області продовжується ремонт ще двох мостових споруд. За інформацією дорожніх служб, роботи там також виконують із випередженням графіка.

Останніми роками саме стан мостів залишається однією з найбільших проблем дорожньої інфраструктури Закарпаття, адже значна частина переправ була збудована кілька десятиліть тому й потребує або капітального ремонту, або повної реконструкції.