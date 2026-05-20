На Закарпатье досрочно открыли движение по восстановленному мосту: где именно

На время ремонта транспорт направляли альтернативным маршрутом, однако теперь проезд по мосту уже полностью восстановлен.

В Службе восстановления отмечают, что работы удалось завершить раньше запланированного срока благодаря слаженной работе подрядчиков и эффективной организации процесса.

Читайте также Ветряной парк на Закарпатье восстанавливает обвалившийся мост

Что сделали во время ремонта

Во время ремонтно-восстановительных работ дорожники фактически обновили ключевые элементы сооружения.

В частности, специалисты:

демонтировали поврежденные конструкции;

восстановили металлические элементы моста;

обустроили новый настил с железобетонной плитой;

выполнили бетонирование;

установили новое перильное ограждение и отбойники;

обновили дорожные знаки.

Здесь хорошо видно, что было и как стало с этой переправой на автодороге. Фото: Служба восстановления Закарпатья

Почему мосты критически важны для Закарпатья

Для Закарпатской области мостовые переходы имеют особое значение из-за сложного горного рельефа и большого количества рек. Часть дорог в регионе фактически зависит от состояния отдельных переправ, а их перекрытие может существенно усложнять логистику как для местных жителей, так и для транзитного транспорта.

Особенно это касается дорог, ведущих в направлении перевалов и международных транспортных коридоров.

Читайте также На таможне действует собственная авторазборка: машины там разбирают бесплатно

Работы продолжаются еще на двух мостах

Сейчас в области продолжается ремонт еще двух мостовых сооружений. По информации дорожных служб, работы там также выполняют с опережением графика.

В последние годы именно состояние мостов остается одной из самых больших проблем дорожной инфраструктуры Закарпатья, ведь значительная часть переправ была построена несколько десятилетий назад и требует или капитального ремонта, или полной реконструкции.