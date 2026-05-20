На Закарпатье досрочно открыли движение по восстановленному мосту: где именно

ФОТО: Служба восстановления Закарпатья|
Мост стал как новый и это для местных общин и их логистики уже знаковое событие
На время ремонта транспорт направляли альтернативным маршрутом, однако теперь проезд по мосту уже полностью восстановлен.
В Службе восстановления отмечают, что работы удалось завершить раньше запланированного срока благодаря слаженной работе подрядчиков и эффективной организации процесса.
Читайте также Ветряной парк на Закарпатье восстанавливает обвалившийся мост
Что сделали во время ремонта
Во время ремонтно-восстановительных работ дорожники фактически обновили ключевые элементы сооружения.
В частности, специалисты:
- демонтировали поврежденные конструкции;
- восстановили металлические элементы моста;
- обустроили новый настил с железобетонной плитой;
- выполнили бетонирование;
- установили новое перильное ограждение и отбойники;
- обновили дорожные знаки.
Здесь хорошо видно, что было и как стало с этой переправой на автодороге. Фото: Служба восстановления Закарпатья
Почему мосты критически важны для Закарпатья
Для Закарпатской области мостовые переходы имеют особое значение из-за сложного горного рельефа и большого количества рек. Часть дорог в регионе фактически зависит от состояния отдельных переправ, а их перекрытие может существенно усложнять логистику как для местных жителей, так и для транзитного транспорта.
Особенно это касается дорог, ведущих в направлении перевалов и международных транспортных коридоров.
Читайте также На таможне действует собственная авторазборка: машины там разбирают бесплатно
Работы продолжаются еще на двух мостах
Сейчас в области продолжается ремонт еще двух мостовых сооружений. По информации дорожных служб, работы там также выполняют с опережением графика.
В последние годы именно состояние мостов остается одной из самых больших проблем дорожной инфраструктуры Закарпатья, ведь значительная часть переправ была построена несколько десятилетий назад и требует или капитального ремонта, или полной реконструкции.