На Закарпатье досрочно открыли движение по восстановленному мосту: где именно

В Закарпатской области досрочно завершили ремонт моста на дороге Т-07-10 Ужок – Нижние Ворота. Речь идет о переправе между селами Яловое и Подполозье, движение через которую в марте этого года пришлось полностью перекрыть из-за аварийного состояния конструкций.
Аварийный мост на Закарпатье уже соответствует стандартам безопасности - движение по отремонтированной переправе восстановили досрочно

ФОТО: Служба восстановления Закарпатья

Мост стал как новый и это для местных общин и их логистики уже знаковое событие

Валентин Ожго
20 мая, 08:20
На время ремонта транспорт направляли альтернативным маршрутом, однако теперь проезд по мосту уже полностью восстановлен.

В Службе восстановления отмечают, что работы удалось завершить раньше запланированного срока благодаря слаженной работе подрядчиков и эффективной организации процесса.

Что сделали во время ремонта

Во время ремонтно-восстановительных работ дорожники фактически обновили ключевые элементы сооружения.

В частности, специалисты:

  • демонтировали поврежденные конструкции;
  • восстановили металлические элементы моста;
  • обустроили новый настил с железобетонной плитой;
  • выполнили бетонирование;
  • установили новое перильное ограждение и отбойники;
  • обновили дорожные знаки.

Здесь хорошо видно, что было и как стало с этой переправой на автодороге. Фото: Служба восстановления Закарпатья

Почему мосты критически важны для Закарпатья

Для Закарпатской области мостовые переходы имеют особое значение из-за сложного горного рельефа и большого количества рек. Часть дорог в регионе фактически зависит от состояния отдельных переправ, а их перекрытие может существенно усложнять логистику как для местных жителей, так и для транзитного транспорта.

Особенно это касается дорог, ведущих в направлении перевалов и международных транспортных коридоров.

Работы продолжаются еще на двух мостах

Сейчас в области продолжается ремонт еще двух мостовых сооружений. По информации дорожных служб, работы там также выполняют с опережением графика.

В последние годы именно состояние мостов остается одной из самых больших проблем дорожной инфраструктуры Закарпатья, ведь значительная часть переправ была построена несколько десятилетий назад и требует или капитального ремонта, или полной реконструкции.

