На Закарпатті підполковник ТЦК намагався "віджати" у підприємця два автомобілі Renault

Як йдеться у матеріалі Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону, посадовець пообіцяв "вирішити питання" і не вживати заходів щодо мобілізації працівників підприємства.

Натомість вимагав передати йому у користування транспортні засоби. Ймовірно, посадова особа не вважала такі дії зловживанням службовим становищем, оскільки підполковнику потрібно бути мобільним 24/7, вчасно добиратися на роботу та повертатися додому.

Читайте також Підполковник Рівненського ТЦК на "подарованій" Toyota довго не їздив

"Вибір" для підприємця

Фактично підприємця поставили перед вибором: передати автомобілі або зіткнутися з посиленням мобілізаційних заходів щодо працівників.

Фактично підприємця поставили перед вибором: передати автомобілі або зіткнутися з посиленням мобілізаційних заходів щодо працівників.

Які автомобілі отримав посадовець

У квітні 2024 року військовий чиновник отримав у користування автомобіль Renault Sandero, що належав підприємству. Його балансова вартість становила майже 230 тисяч гривень.

Читайте також За вимагання "десятини" з тендеру офіцер-прикордонник може отримати 10 років вʼязниці

Щоправда, цього виявилося замало. У серпні 2025 року підполковник отримав ще один автомобіль. Цього разу йому перепав ще й Renault Duster, вартістю понад 587 тисяч гривень.

Обидва транспортні засоби належали одному підприємству.

Підполковник любив комфорт: Renault Sandero (у червоній масті) та Renault Duster (на передньому плані) цим запитам відповідали сповна. Колаж: Авто24

Нова вимога після переведення

Коли у вересні 2025 року посадовця перевели на посаду начальника відділу районного ТЦК та СП на Закарпатті, автомобілі відбули туди разом з ним наче "придане".

Підполковник продовжував там користуватися машинами, як власними.

Однак у цій ситуації підприємець попросив повернути автомобілі або передати їх на потреби Збройних сил України, оформивши передачу відповідним актом.

Читайте також Воєнкомів-хабарників почали брати в кайданки прямо біля їх розкішних авто

Було ваше – стане наше

В ході слідства було встановлено, що військовий на цю пропозицію не пристав. Йому не хотілося втрачати комфорт у користуванні транспортом – машини мали гарний товарний вигляд, добротний технічний стан.



"Військовий запропонував переоформити обидва автомобілі на його близьку родичку через нотаріальне доручення з правом володіння та користування. Також він обіцяв допомогти зняти транспорт із військового обліку в одному з районних ТЦК на Хмельниччині, – йдеться у релізі Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони.

Читайте також Без дотримання мобілізаційного законодавства дії ТЦК незаконні: суд став на бік директора АТП

Повідомлено про підозру

Правоохоронці затримали посадовця відповідно до ст. 615 КПК України. Прокурори Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України – одержання неправомірної вигоди службовою особою.

Правохоронці чемно постукали у двері, увійшли, зачитали постанову про підозру, дозволили одягнутися і відвезли в "казьонний дім". Фото: Спецпрокуратура

Суд уже обрав підозрюваному запобіжний захід. Також вирішується питання щодо його відсторонення від виконання службових обов’язків.

Статистика розслідувань

За даними спеціалізованих прокуратур у сфері оборони, уже в 2026 році в 42 кримінальних провадженнях повідомлено про підозру 64 посадовцям ТЦК та ВЛК у справах, пов’язаних із корупційними правопорушеннями під час мобілізації.

Читайте також ТЦК зняла з рейсу водія автобуса та залишила пасажирів напризволяще

Задокументована сума неправомірної вигоди становить 170,1 тисячі доларів США, 301,5 тисячі гривень та два автомобілі.