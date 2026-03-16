На Закарпатье подполковник ТЦК пытался "отжать" у предпринимателя два автомобиля Renault

Как говорится в материале Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона, чиновник пообещал "решить вопрос" и не принимать меры по мобилизации работников предприятия.

Взамен требовал передать ему в пользование транспортные средства. Вероятно, должностное лицо не считало такие действия злоупотреблением служебным положением, поскольку подполковнику нужно быть мобильным 24/7, вовремя добираться на работу и возвращаться домой.

"Выбор" для предпринимателя

Фактически предпринимателя поставили перед выбором: передать автомобили или столкнуться с усилением мобилизационных мероприятий в отношении работников.

Какие автомобили получил чиновник

В апреле 2024 года военный чиновник получил в пользование автомобиль Renault Sandero, принадлежавший предприятию. Его балансовая стоимость составляла почти 230 тысяч гривен.

Правда, этого оказалось мало. В августе 2025 года подполковник получил еще один автомобиль. На этот раз ему перепал еще и Renault Duster, стоимостью более 587 тысяч гривен.

Оба транспортных средства принадлежали одному предприятию.

Подполковник любил комфорт: Renault Sandero (в красной масти) и Renault Duster (на переднем плане) этим запросам отвечали сполна. Коллаж: Авто24

Новое требование после перевода

Когда в сентябре 2025 года чиновника перевели на должность начальника отдела районного ТЦК и СП на Закарпатье, автомобили отбыли туда вместе с ним как "приданое".

Подполковник продолжал там пользоваться машинами, как собственными.

Однако в этой ситуации предприниматель попросил вернуть автомобили или передать их на нужды Вооруженных сил Украины, оформив передачу соответствующим актом.

Было ваше – станет наше

В ходе следствия было установлено, что военный на это предложение не согласился. Ему не хотелось терять комфорт в пользовании транспортом – машины имели хороший товарный вид, добротное техническое состояние.



"Военный предложил переоформить оба автомобиля на его близкую родственницу через нотариальную доверенность с правом владения и пользования. Также он обещал помочь снять транспорт с воинского учета в одном из районных ТЦК в Хмельницкой области, – говорится в релизе Специализированной прокуратуры в сфере обороны.

Сообщено о подозрении

Правоохранители задержали чиновника в соответствии со ст. 615 УПК Украины. Прокуроры Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины – получение неправомерной выгоды должностным лицом.

Правоохранители вежливо постучали в дверь, вошли, зачитали постановление о подозрении, позволили одеться и отвезли в "казенный дом". Фото: Спецпрокуратура

Суд уже избрал подозреваемому меру пресечения. Также решается вопрос о его отстранении от исполнения служебных обязанностей.

Статистика расследований

По данным специализированных прокуратур в сфере обороны, уже в 2026 году в 42 уголовных производствах сообщено о подозрении 64 должностным лицам ТЦК и ВВК по делам, связанных с коррупционными правонарушениями при мобилизации.

Задокументирована сумма неправомерной выгоды составляет 170,1 тысячи долларов США, 301,5 тысячи гривен и два автомобиля.