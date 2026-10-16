Начальник інспекторів Укртрансбезпеки обклав даниною перевізників: брав навіть "шоколадками"

Замість готівки посадовець змусив підприємців оплачувати йому оренду квартири в новобудові, але зрештою попався на гарячому під час передачі грошей у кафе.

Як повідомляє Національна поліція України, тимчасовий виконувач обов’язків заступника начальника одного з управлінь створив штучні перешкоди для підприємства, що займається вивезенням побутових відходів.

Чиновник пригрозив внести всі машини компанії до "чорного списку", що означало б постійні зупинки, нескінченні перевірки документів та прискіпливий ваговий контроль.

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Спочатку апетити держслужбовця складали 2500 доларів щомісяця, з яких більшу частину він хотів отримувати готівкою, а решту пустити на оренду елітного житла. Натомість він гарантував, що його підлеглі закриватимуть очі на можливий перегруз чи проблеми з документами.

Квартирне питання та конспірація

Згодом фігурант змінив тактику і погодився брати хабарі виключно у вигляді оплати за квартиру в тернопільській новобудові. Представник компанії-перевізника передав рієлтору 1500 доларів за перші місяці та послуги посередника, після чого задоволений посадовець отримав ключі від помешкання.

Він випив каву, взяв подаровану "шоколадку" і вийшов з кав'ярні, де його вже чекали "люди в чорному". Фото: з матеріалів слідства

Сторони зійшлися на тому, що бізнесмени передаватимуть по 1000 доларів раз на два місяці. Саме під час такого траншу 7 жовтня чиновник вирішив проявити креативність і попросив сховати купюри під обгортку звичайної шоколадки.

"Він попросив представника підприємства покласти 1000 доларів під обгортку шоколадки та передати її під час зустрічі в кафе так, щоб грошей ніхто не побачив, – зазначають слідчі.

Одразу після того, як посадовець вийшов із закладу із "солодким" подарунком, його затримали оперативники Департаменту стратегічних розслідувань та слідчі ДБР. Загалом правоохоронці встигли задокументувати отримання 3500 доларів неправомірної вигоди.

Наразі любителю безкоштовного житла повідомили про підозру за статтею про одержання неправомірної вигоди. Суд уже відправив його під варту з можливістю вийти під заставу.