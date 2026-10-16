Начальник инспекторов Укртрансбезопасности обложил данью перевозчиков: брал даже "шоколадками"

Вместо наличных чиновник заставил предпринимателей оплачивать ему аренду квартиры в новостройке, но в конце концов попался с поличным во время передачи денег в кафе.

Как сообщает Национальная полиция Украины, временный исполняющий обязанности заместителя начальника одного из управлений создал искусственные препятствия предприятию, которое занимается вывозом бытовых отходов.

Чиновник пригрозил внести все машины компании в "черный список", что означало бы постоянные остановки, бесконечные проверки документов и тщательный весовой контроль.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Сначала аппетиты госслужащего составляли 2500 долларов ежемесячно, из которых большую часть он хотел получать наличными, а остальное пустить на аренду элитного жилья. Он гарантировал, что его подчиненные будут закрывать глаза на возможный перегруз или проблемы с документами.

Квартирный вопрос и конспирация

Впоследствии фигурант сменил тактику и согласился брать взятки исключительно в виде оплаты за квартиру в тернопольской новостройке. Представитель компании-перевозчика передал риелтору 1500 долларов за первые месяцы и услуги посредника, после чего довольный чиновник получил ключи от квартиры.

Он выпил кофе, взял подаренную "шоколадку" и вышел из кофейни, где его уже ждали "люди в черном". Фото: из материалов следствия

Стороны сошлись на том, что бизнесмены будут передавать по 1000 долларов раз в два месяца. Именно во время такого транша 7 октября чиновник решил проявить креативность и попросил упрятать купюры под обертку обычной шоколадки.

" Он попросил представителя предприятия положить 1000 долларов под обертку шоколадки и передать ее во время встречи в кафе так, чтобы денег никто не увидел, – отмечают следователи.

Сразу после того, как чиновник вышел из заведения со "сладким" подарком, его задержали оперативники Департамента стратегических расследований и следователи ДБР. В общей сложности правоохранители успели задокументировать получение 3500 долларов неправомерной выгоды.

Любителю бесплатного жилья сообщили о подозрении по статье о получении неправомерной выгоды. Суд уже отправил его под стражу с возможностью выйти под залог.