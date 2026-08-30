Надійність вживаних авто: що показала статистика ADAC

ADAC проаналізував мільйони випадків поломок автомобілів віком від двох до дев'яти років. Загальна тенденція позитивна: машини стали надійнішими.

Якщо у 2015 році ймовірність поломки десятирічного автомобіля становила 6,5%, то у 2025-му цей показник знизився до 3,1%. Про це з посиланням на статистичні підрахунки trcgthnsd пишуть Autotrendy, Ka-news та інші.

Водночас за рік служба допомоги ADAC отримала майже 3,7 млн викликів. Середній вік автомобілів, які потребували допомоги, становив близько 14 років.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

BMW та Tesla – серед найнадійніших

Серед трирічних автомобілів особливо добре себе показали BMW i3 та Tesla Model 3. Серед моделей із ДВЗ низьку кількість поломок продемонстрували Mini та BMW X2.

Стабільно хороші результати також показали окремі моделі Volkswagen, Audi та Mercedes-Benz.

А от репутація деяких японських автомобілів виявилася не такою бездоганною. Toyota C-HR, RAV4 та Yaris мали несподівано високу кількість звернень до служби допомоги ADAC.

Майже половина поломок – через акумулятор

Головним винуватцем несподіваних зупинок залишається звичайний 12-вольтовий стартерний акумулятор.

На його розряд або несправність припало 45,4% усіх поломок, зафіксованих ADAC. Проблема актуальна як для автомобілів із ДВЗ, так і для електромобілів.

Ще близько 22% випадків припали на несправності двигуна та електронних систем керування. Серед інших причин – проблеми з генераторами, стартерами, освітленням і замками.

На що дивитися перед купівлею

Статистика ADAC показує: при виборі вживаного авто варто дивитися не лише на марку та модель, а й на конкретний рік випуску та тип силової установки.

Перед купівлею фахівці радять перевірити саме історію обслуговування, стан 12-вольтового акумулятора, систему заряджання та електроніку. Не зайвою буде й діагностика блоків керування та перевірка автомобіля за VIN на предмет відкликань.

Саме така перевірка, в т.ч. з залученням фахівця, може виявити потенційно проблемний автомобіль ще до підписання договору.