Надежность подержанных авто: что показала статистика ADAC

ADAC проанализировал миллионы случаев поломок автомобилей в возрасте от двух до девяти лет. Общая тенденция положительна: машины стали более надежными.

Если в 2015 году вероятность поломки десятилетнего автомобиля составила 6,5%, то в 2025 году этот показатель снизился до 3,1%. Об этом со ссылкой на статистические подсчеты пишут Autotrendy, Ka-news и другие.

В то же время за год служба помощи ADAC получила почти 3,7 млн вызовов. Средний возраст автомобилей, нуждавшихся в помощи, составлял около 14 лет.

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BMW и Tesla – среди самых надежных

Среди трехлетних автомобилей особенно хорошо показали себя BMW i3 и Tesla Model 3. Среди моделей с ДВС низкое количество поломок продемонстрировали Mini и BMW X2.

Стабильно хорошие результаты показали отдельные модели Volkswagen, Audi и Mercedes-Benz.

А вот репутация некоторых японских автомобилей оказалась не столь безупречной. Toyota C-HR, RAV4 и Yaris имели неожиданно высокое количество обращений в службу помощи ADAC.

Почти половина поломок – через аккумулятор

Главным виновником неожиданных остановок остается обычный 12-вольтовый стартерный аккумулятор.

На его разряд или неисправность пришлось 45,4% всех поломок, зафиксированных ADAC. Проблема актуальна как для автомобилей ДВС, так и для электромобилей.

Еще около 22% случаев пришлось на неисправности двигателя и электронных систем управления. Среди других причин – проблемы с генераторами, стартерами, освещением и замками

На что смотреть перед покупкой

Статистика ADAC показывает: при выборе б/у авто стоит смотреть не только на марку и модель, но и на конкретный год выпуска и тип силовой установки.

Перед покупкой специалисты советуют проверить историю обслуживания, состояние 12-вольтового аккумулятора, систему зарядки и электронику. Нелишне будет и диагностика блоков управления и проверка автомобиля по VIN на предмет отзывов.

Именно такова проверка, в т.ч. с привлечением специалиста может выявить потенциально проблемный автомобиль еще до подписания договора.