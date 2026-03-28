Які авто найдешевші в обслуговуванні: ТОП-5 машин, які може утримувати навіть студент

Найбільша стаття витрат на автомобіль – це пальне. Однак вартість поточного обслуговування та ремонтів також має не останнє значення.
Названо ТОП-5 найдешевших авто в ремонті та сервісі

Найдешевші авто в обслуговуванні

Євген Гудущан
28 березня, 09:47
Вартість утримання автомобіля залежить не лише від ціни покупки, а й від доступності запчастин, простоти конструкції та загальної надійності. Як правило, найдешевші в обслуговуванні — це масові, технічно прості моделі, які легко ремонтувати і для яких завжди є недорогі деталі, стверджують в Авто24.

Daewoo Lanos — абсолютний лідер

Чому дешевий:

  • дуже дешеві запчастини, які завжди в наявності
  • максимально проста конструкція
  • ремонт можливий практично на будь-якому СТО

Це фактично найдешевше авто в обслуговуванні в Україні. Заміна підвіски або дрібний ремонт може коштувати в кілька разів дешевше, ніж у сучасних авто.

ЗАЗ Sens — ще доступніше

Чому дешевий:

  • українське виробництво
  • дуже доступні запчастини
  • мінімум складної електроніки

Фактично це той самий Lanos, але дешевший у ремонті за рахунок локалізації. Двигун і коробка передач менш надійні, але обслуговування залишається дуже дешевим.

Renault Logan — баланс ціни і якості

Чому дешевий:

  • проста і витривала підвіска
  • доступні запчастини
  • висока загальна надійність

Це один із найкращих варіантів за співвідношенням “витрати на утримання / комфорт”. Слабке місце: схильність кузова до корозії. Logan масово використовують у таксі та службах доставки саме через низькі витрати.

Daewoo Nexia — проста і перевірена

Чому дешева:

  • перевірена часом конструкція
  • дешеві запчастини
  • проста електроніка

Авто дуже схоже за філософією на Lanos, але трохи старіше за конструкцією. Нюанс: менший комфорт і слабший захист від корозії.

Daewoo Matiz — мінімальні витрати

Чому дешевий:

  • маленький двигун, дешеве обслуговування
  • низька витрата пального
  • дуже дешеві запчастини

Ідеальний варіант для міста, якщо потрібен максимально бюджетний транспорт. Нюанс: малий розмір і слабка потужність — не для траси.

#Фото #Автомобілісту #Поради #Daewoo #Lanos 1997-2009 #Sens 2002-2008 #Logan 2017 #Matiz 2002-2015 #Nexia 1996-2008 #Renault