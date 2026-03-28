Які авто найдешевші в обслуговуванні: ТОП-5 машин, які може утримувати навіть студент

Вартість утримання автомобіля залежить не лише від ціни покупки, а й від доступності запчастин, простоти конструкції та загальної надійності. Як правило, найдешевші в обслуговуванні — це масові, технічно прості моделі, які легко ремонтувати і для яких завжди є недорогі деталі, стверджують в Авто24.

Daewoo Lanos — абсолютний лідер

Чому дешевий:

дуже дешеві запчастини, які завжди в наявності

максимально проста конструкція

ремонт можливий практично на будь-якому СТО

Це фактично найдешевше авто в обслуговуванні в Україні. Заміна підвіски або дрібний ремонт може коштувати в кілька разів дешевше, ніж у сучасних авто.

ЗАЗ Sens — ще доступніше

Чому дешевий:

українське виробництво

дуже доступні запчастини

мінімум складної електроніки

Фактично це той самий Lanos, але дешевший у ремонті за рахунок локалізації. Двигун і коробка передач менш надійні, але обслуговування залишається дуже дешевим.

Renault Logan — баланс ціни і якості

Чому дешевий:

проста і витривала підвіска

доступні запчастини

висока загальна надійність

Це один із найкращих варіантів за співвідношенням “витрати на утримання / комфорт”. Слабке місце: схильність кузова до корозії. Logan масово використовують у таксі та службах доставки саме через низькі витрати.

Daewoo Nexia — проста і перевірена

Чому дешева:

перевірена часом конструкція

дешеві запчастини

проста електроніка

Авто дуже схоже за філософією на Lanos, але трохи старіше за конструкцією. Нюанс: менший комфорт і слабший захист від корозії.

Daewoo Matiz — мінімальні витрати

Чому дешевий:

маленький двигун, дешеве обслуговування

низька витрата пального

дуже дешеві запчастини

Ідеальний варіант для міста, якщо потрібен максимально бюджетний транспорт. Нюанс: малий розмір і слабка потужність — не для траси.