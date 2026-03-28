Які авто найдешевші в обслуговуванні: ТОП-5 машин, які може утримувати навіть студент

Найдешевші авто в обслуговуванні
Вартість утримання автомобіля залежить не лише від ціни покупки, а й від доступності запчастин, простоти конструкції та загальної надійності. Як правило, найдешевші в обслуговуванні — це масові, технічно прості моделі, які легко ремонтувати і для яких завжди є недорогі деталі, стверджують в Авто24.
Daewoo Lanos — абсолютний лідер
Чому дешевий:
- дуже дешеві запчастини, які завжди в наявності
- максимально проста конструкція
- ремонт можливий практично на будь-якому СТО
Це фактично найдешевше авто в обслуговуванні в Україні. Заміна підвіски або дрібний ремонт може коштувати в кілька разів дешевше, ніж у сучасних авто.
ЗАЗ Sens — ще доступніше
Чому дешевий:
- українське виробництво
- дуже доступні запчастини
- мінімум складної електроніки
Фактично це той самий Lanos, але дешевший у ремонті за рахунок локалізації. Двигун і коробка передач менш надійні, але обслуговування залишається дуже дешевим.
Renault Logan — баланс ціни і якості
Чому дешевий:
- проста і витривала підвіска
- доступні запчастини
- висока загальна надійність
Це один із найкращих варіантів за співвідношенням “витрати на утримання / комфорт”. Слабке місце: схильність кузова до корозії. Logan масово використовують у таксі та службах доставки саме через низькі витрати.
Daewoo Nexia — проста і перевірена
Чому дешева:
- перевірена часом конструкція
- дешеві запчастини
- проста електроніка
Авто дуже схоже за філософією на Lanos, але трохи старіше за конструкцією. Нюанс: менший комфорт і слабший захист від корозії.
Daewoo Matiz — мінімальні витрати
Чому дешевий:
- маленький двигун, дешеве обслуговування
- низька витрата пального
- дуже дешеві запчастини
Ідеальний варіант для міста, якщо потрібен максимально бюджетний транспорт. Нюанс: малий розмір і слабка потужність — не для траси.