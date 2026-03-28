Какие автомобили самые дешевые обслуживания: ТОП-5 машин, которые может содержать даже студент

Самые дешевые авто в обслуживании
Стоимость содержания автомобиля зависит не только от цены покупки, но и от доступности запчастей, простоты конструкции и общей надежности. Как правило, самые дешевые в обслуживании - это массовые, технически простые модели, которые легко ремонтировать и для них всегда есть недорогие детали, утверждают в Авто24.
Daewoo Lanos - абсолютный лидер
Почему дешевый:
- очень дешевые запчасти, которые всегда в наличии
- максимально простая конструкция
- ремонт возможен практически на любом СТО
Это фактически самое дешевое авто в обслуживании в Украине. Замена подвески или мелкий ремонт может стоить в несколько раз дешевле, чем у современных авто.
ЗАЗ Sens - еще доступнее
Почему дешевый:
- украинское производство
- очень доступные запчасти
- минимум сложной электроники
Фактически это тот же Lanos, но дешевле в ремонте за счет локализации. Двигатель и коробка передач менее надежные, но обслуживание остается очень дешевым.
Renault Logan - баланс цены и качества
Почему дешевый:
- простая и выносливая подвеска
- доступные запчасти
- высокая общая надежность
Это один из лучших вариантов по соотношению “затраты на содержание / комфорт”. Слабое место: склонность кузова к коррозии. Logan массово используют в такси и службах доставки именно из-за низких расходов.
Daewoo Nexia - простая и проверенная
Почему дешевая:
- проверенная временем конструкция
- дешевые запчасти
- простая электроника
Авто очень похоже по философии на Lanos, но немного старее по конструкции. Нюанс: меньший комфорт и более слабая защита от коррозии.
Daewoo Matiz - минимальные затраты
Почему дешевый:
- маленький двигатель, дешевое обслуживание
- низкий расход топлива
- очень дешевые запчасти
Идеальный вариант для города, если нужен максимально бюджетный транспорт. Нюанс: малый размер и слабая мощность - не для трассы.