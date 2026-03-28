Какие автомобили самые дешевые обслуживания: ТОП-5 машин, которые может содержать даже студент

Самая большая статья расходов на автомобиль – это горючее. Однако стоимость текущего обслуживания и ремонтов также имеет не последнее значение.
Стоимость содержания автомобиля зависит не только от цены покупки, но и от доступности запчастей, простоты конструкции и общей надежности. Как правило, самые дешевые в обслуживании - это массовые, технически простые модели, которые легко ремонтировать и для них всегда есть недорогие детали, утверждают в Авто24.

Daewoo Lanos - абсолютный лидер

Почему дешевый:

  • очень дешевые запчасти, которые всегда в наличии
  • максимально простая конструкция
  • ремонт возможен практически на любом СТО

Это фактически самое дешевое авто в обслуживании в Украине. Замена подвески или мелкий ремонт может стоить в несколько раз дешевле, чем у современных авто.

ЗАЗ Sens - еще доступнее

Почему дешевый:

  • украинское производство
  • очень доступные запчасти
  • минимум сложной электроники

Фактически это тот же Lanos, но дешевле в ремонте за счет локализации. Двигатель и коробка передач менее надежные, но обслуживание остается очень дешевым.

Renault Logan - баланс цены и качества

Почему дешевый:

  • простая и выносливая подвеска
  • доступные запчасти
  • высокая общая надежность

Это один из лучших вариантов по соотношению “затраты на содержание / комфорт”. Слабое место: склонность кузова к коррозии. Logan массово используют в такси и службах доставки именно из-за низких расходов.

Daewoo Nexia - простая и проверенная

Почему дешевая:

  • проверенная временем конструкция
  • дешевые запчасти
  • простая электроника

Авто очень похоже по философии на Lanos, но немного старее по конструкции. Нюанс: меньший комфорт и более слабая защита от коррозии.

Daewoo Matiz - минимальные затраты

Почему дешевый:

  • маленький двигатель, дешевое обслуживание
  • низкий расход топлива
  • очень дешевые запчасти

Идеальный вариант для города, если нужен максимально бюджетный транспорт. Нюанс: малый размер и слабая мощность - не для трассы.

