Какие автомобили самые дешевые обслуживания: ТОП-5 машин, которые может содержать даже студент

Стоимость содержания автомобиля зависит не только от цены покупки, но и от доступности запчастей, простоты конструкции и общей надежности. Как правило, самые дешевые в обслуживании - это массовые, технически простые модели, которые легко ремонтировать и для них всегда есть недорогие детали, утверждают в Авто24.

Daewoo Lanos - абсолютный лидер

Почему дешевый:

очень дешевые запчасти, которые всегда в наличии

максимально простая конструкция

ремонт возможен практически на любом СТО

Это фактически самое дешевое авто в обслуживании в Украине. Замена подвески или мелкий ремонт может стоить в несколько раз дешевле, чем у современных авто.

ЗАЗ Sens - еще доступнее

Почему дешевый:

украинское производство

очень доступные запчасти

минимум сложной электроники

Фактически это тот же Lanos, но дешевле в ремонте за счет локализации. Двигатель и коробка передач менее надежные, но обслуживание остается очень дешевым.

Renault Logan - баланс цены и качества

Почему дешевый:

простая и выносливая подвеска

доступные запчасти

высокая общая надежность

Это один из лучших вариантов по соотношению “затраты на содержание / комфорт”. Слабое место: склонность кузова к коррозии. Logan массово используют в такси и службах доставки именно из-за низких расходов.

Daewoo Nexia - простая и проверенная

Почему дешевая:

проверенная временем конструкция

дешевые запчасти

простая электроника

Авто очень похоже по философии на Lanos, но немного старее по конструкции. Нюанс: меньший комфорт и более слабая защита от коррозии.

Daewoo Matiz - минимальные затраты

Почему дешевый:

маленький двигатель, дешевое обслуживание

низкий расход топлива

очень дешевые запчасти

Идеальный вариант для города, если нужен максимально бюджетный транспорт. Нюанс: малый размер и слабая мощность - не для трассы.