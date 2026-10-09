Найдешевший Lamborghini в Україні шукає власника: ціна "кусається"

Як повідомляє портал ТопЖир із посиланням на оголошення маркетплейсу AUTO.RIA, чорний суперкар у модифікації LP560-4 Spyder привезли до нашої країни з Канади. За словами продавця, машина прибула абсолютно цілою та без жодних кузовних пошкоджень.

Під капотом цього екзотичного авто ховається потужний 5,2-літровий бензиновий двигун, який працює в парі з коробкою передач типу Tiptronic. На одометрі зафіксовано доволі скромний для такого віку пробіг – лише 26 тисяч кілометрів.

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Прозора історія та ідеальний стан

Власник запевняє, що автомобіль пройшов ретельну перевірку на офіційному сервісі Lamborghini у Ризі, а також у столичному тюнінг-ательє Toplevel Motorsport. Окрему увагу приділили механізму складаного даху, профілактику якого довірили профільним фахівцям з Cabrio Service.

Привезений із Канади, абсолютно неушкоджений, – продавець.

Наразі суперкар повністю обслужений і не потребує додаткових вкладень після комплексного ТО. Кузов завбачливо затягнули в бронеплівку, щоб захистити лакофарбове покриття від відколів, а на колеса встановили свіжий комплект літньої гуми від Michelin.

Юридично машина абсолютно чиста, в розшуку не перебуває, а остання реєстраційна дія відбулася влітку 2026 року через звичайну заміну номерних знаків. За весь цей набір емоцій та швидкості майбутньому власнику доведеться викласти 174 096 доларів, що в еквіваленті становить близько 7,8 мільйона гривень.