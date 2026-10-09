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Найдешевший Lamborghini в Україні шукає власника: ціна "кусається"

У Києві виставили на продаж розкішний родстер Lamborghini Gallardo 2010 року випуску, за який просять понад 174 тисячі доларів. Цей екземпляр наразі вважається найдоступнішим суперкаром італійського бренду на українському ринку, маючи при цьому прозору історію та невеликий пробіг.
Найдешевший Lamborghini виставили на продаж

Lamborghini Gallardo

Євген Гудущан
logo9 жовтня, 13:20
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Як повідомляє портал ТопЖир із посиланням на оголошення маркетплейсу AUTO.RIA, чорний суперкар у модифікації LP560-4 Spyder привезли до нашої країни з Канади. За словами продавця, машина прибула абсолютно цілою та без жодних кузовних пошкоджень.

Під капотом цього екзотичного авто ховається потужний 5,2-літровий бензиновий двигун, який працює в парі з коробкою передач типу Tiptronic. На одометрі зафіксовано доволі скромний для такого віку пробіг – лише 26 тисяч кілометрів.

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Прозора історія та ідеальний стан

Власник запевняє, що автомобіль пройшов ретельну перевірку на офіційному сервісі Lamborghini у Ризі, а також у столичному тюнінг-ательє Toplevel Motorsport. Окрему увагу приділили механізму складаного даху, профілактику якого довірили профільним фахівцям з Cabrio Service.

Привезений із Канади, абсолютно неушкоджений, – продавець.

Наразі суперкар повністю обслужений і не потребує додаткових вкладень після комплексного ТО. Кузов завбачливо затягнули в бронеплівку, щоб захистити лакофарбове покриття від відколів, а на колеса встановили свіжий комплект літньої гуми від Michelin.

Юридично машина абсолютно чиста, в розшуку не перебуває, а остання реєстраційна дія відбулася влітку 2026 року через звичайну заміну номерних знаків. За весь цей набір емоцій та швидкості майбутньому власнику доведеться викласти 174 096 доларів, що в еквіваленті становить близько 7,8 мільйона гривень.

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