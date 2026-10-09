Самый дешевый Lamborghini в Украине ищет владельца: цена "кусается"

Как сообщает портал ТопЖир со ссылкой на объявление маркетплейса AUTO.RIA, черный суперкар в модификации LP560-4 Spyder привезли в нашу страну из Канады. По словам продавца, машина прибыла абсолютно целой и без кузовных повреждений.

Под капотом этого экзотического авто скрывается мощный 5,2-литровый бензиновый двигатель, работающий в паре с коробкой типа Tiptronic. На одометре зафиксирован достаточно скромный для такого возраста пробег– всего 26 тысяч километров.

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Прозрачная история и идеальное состояние

Владелец уверяет, что автомобиль прошел тщательную проверку на официальном сервисе Lamborghini в Риге, а также в столичном тюнинг-ателье Toplevel Motorsport. Отдельное внимание уделили механизму складной крыши, профилактику которой доверили профильным специалистам по Cabrio Service.

Привезен из Канады, совершенно невредим,– Продавец.

В настоящее время суперкар полностью обслужен и не нуждается в дополнительных вложениях после комплексного ТО. Кузов предусмотрительно затащили в бронепленку, чтобы оградить лакокрасочное покрытие от сколов, а на колеса установили свежий комплект летней резины от Michelin.

Юридически машина абсолютно чистая, в розыске не находится, а последнее регистрационное действие произошло летом 2026 года из-за обычной замены номерных знаков. За весь этот набор эмоций и скорости будущему владельцу придется выложить 174096 долларов, что в эквиваленте составляет около 7,8 миллиона гривен.