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Самый дешевый Lamborghini в Украине ищет владельца: цена "кусается"

В Киеве выставили на продажу роскошный родстер Lamborghini Gallardo 2010 года выпуска, за который просят более 174 тысяч долларов. Этот экземпляр считается самым доступным суперкаром итальянского бренда на украинском рынке, имея при этом прозрачную историю и небольшой пробег.
Самый дешевый Lamborghini выставили на продажу

Lamborghini Gallardo

Евгений Гудущан
logo9 октября, 13:20
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Как сообщает портал ТопЖир со ссылкой на объявление маркетплейса AUTO.RIA, черный суперкар в модификации LP560-4 Spyder привезли в нашу страну из Канады. По словам продавца, машина прибыла абсолютно целой и без кузовных повреждений.

Под капотом этого экзотического авто скрывается мощный 5,2-литровый бензиновый двигатель, работающий в паре с коробкой типа Tiptronic. На одометре зафиксирован достаточно скромный для такого возраста пробег– всего 26 тысяч километров.

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Прозрачная история и идеальное состояние

Владелец уверяет, что автомобиль прошел тщательную проверку на официальном сервисе Lamborghini в Риге, а также в столичном тюнинг-ателье Toplevel Motorsport. Отдельное внимание уделили механизму складной крыши, профилактику которой доверили профильным специалистам по Cabrio Service.

Привезен из Канады, совершенно невредим,– Продавец.

В настоящее время суперкар полностью обслужен и не нуждается в дополнительных вложениях после комплексного ТО. Кузов предусмотрительно затащили в бронепленку, чтобы оградить лакокрасочное покрытие от сколов, а на колеса установили свежий комплект летней резины от Michelin.

Юридически машина абсолютно чистая, в розыске не находится, а последнее регистрационное действие произошло летом 2026 года из-за обычной замены номерных знаков. За весь этот набор эмоций и скорости будущему владельцу придется выложить 174096 долларов, что в эквиваленте составляет около 7,8 миллиона гривен.

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