Найдешевшиий седан Nissan отримав оновлений варіатор та "темну" версію

Новий пакет Midnight Edition запропонований для комплектації Sentra SR, повідомляє Carscoops. Він коштує 650 доларів та додає автомобілю традиційний для таких пакетів затемнений декор. Зокрема, седан отримує чорні емблеми Nissan, чорне оформлення вікон та 18-дюймові чорні легкосплавні диски.

У стандартній конфігурації Midnight Edition пропонується з кузовом кольору Super Black. Також доступні чотири двоколірні варіанти з дахом Super Black – за доплату 950 доларів.

Оновлена трансмісія та салон

Nissan також внесла зміни до безступеневої трансмісії – йдеться не про нову конструкцію трансмісії, а про оптимізацію її роботи. За словами виробника, оновлений варіатор має забезпечувати плавніше та лінійніше прискорення, чіткішу реакцію на натискання педалі акселератора та більш передбачувану поведінку автомобіля. У компанії зазначають, що налаштування змінили на основі відгуків власників.

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Ще одним оновленням для Nissan Sentra 2027 став бездротовий зарядний пристрій для смартфонів із підтримкою Qi2, що забезпечує швидшу та стабільнішу зарядку, а також ширшу сумісність із сучасними смартфонами.

Усі версії Nissan Sentra 2027 оснащуються 2,0-літровим чотирициліндровим бензиновим двигуном, що розвиває 150 к.с. та 198 Нм крутного моменту.

Ціна Nissan Sentra 2027

Американські дилери вже почали продавати Sentra нового модельного року. Діапазон цін залежно від комплектацій виглядає так:

Sentra S – $22 890

Sentra SV – $23 590

Sentra SR – $24 990

Sentra SL – $27 990

Таким чином, базова Sentra стала на 290 доларів дорожчою за попередню модель в США, але все ще залишається дешевшою за Toyota Corolla приблизно на 435 доларів.

Що входить у базове оснащення

Базова Nissan Sentra S оснащується світлодіодними фарами та 16-дюймовими сталевими колісними дисками. У салоні встановлені аудіосистема з чотирма динаміками, 7-дюймова цифрова панель приладів та 12,3-дюймова мультимедійна система. До стандартного набору систем допомоги водієві входять адаптивний круїз-контроль, автоматичне екстрене гальмування, попередження про фронтальне зіткнення та система попередження про перехресний рух позаду автомобіля.

У дорожчих комплектаціях доступні оббивка TailorFit, підігрів передніх сидінь та 12,3-дюймова цифрова панель приладів. Також покупці можуть замовити двозонний автоматичний клімат-контроль, аудіосистему Bose з вісьмома динаміками та систему допомоги водієві ProPILOT.