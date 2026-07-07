Найдорожчий Lanos в Україні: за що такі гроші

На українському вторинному ринку з'явився Daewoo Lanos 2007 року випуску з незвично малим пробігом. Автомобіль польського складання виставили на продаж в Одесі за 4999 доларів. Про це пише topgir.com.ua.

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За інформацією продавця, седан за майже 19 років експлуатації проїхав лише 18 тис. км. Автомобіль мав одного власника, який придбав його новим в офіційного дилера.

В оголошенні зазначається, що Lanos зберіг заводське лакофарбове покриття без перефарбованих елементів. Також стверджується, що всі основні вузли та деталі залишилися оригінальними, а сам автомобіль увесь час зберігався в гаражі.

Під капотом встановлений бензиновий двигун об'ємом 1,5 літра, який працює в парі з механічною коробкою передач. Автомобіль має зелений колір кузова.

За словами продавця, комплектація є максимальною для цієї моделі. Серед особливостей автомобіля зазначаються:

пробіг — 18 тис. км;

польське складання;

один власник від моменту купівлі;

заводське лакофарбове покриття;

гаражне зберігання;

максимальна комплектація.

Згідно з даними оголошення, остання реєстраційна операція була проведена 30 червня 2026 року та пов'язана із заміною номерного знака. Також зазначено, що автомобіль не перебуває в розшуку.

На українському ринку Daewoo Lanos залишається однією з наймасовіших моделей, однак екземпляри з настільки невеликим пробігом зустрічаються вкрай рідко. Водночас реальний технічний стан автомобіля та відповідність заявленого пробігу можна підтвердити лише під час особистого огляду та перевірки сервісної історії.