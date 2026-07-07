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Самый дорогой Lanos в Украине: за что такие деньги

В Украине продают Daewoo Lanos 2007 года выпуска с пробегом всего 18 тысяч километров за пять тысяч долларов. Это самая высокая цена на рынке на данный момент.
Сколько стоит самый дорогой Lanos в Украине

Daewoo Lanos

Евгений Гудущан
logo7 июля, 19:30
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На украинском вторичном рынке появился Daewoo Lanos 2007 года выпуска с необычно небольшим пробегом. Автомобиль польской сборки выставлен на продажу в Одессе за 4999 долларов. Об этом пишет topgir.com.ua.

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По информации продавца, седан за почти 19 лет эксплуатации проехал всего 18 тыс. км. Автомобиль имел одного владельца, который приобрел его новым у официального дилера.

В объявлении отмечается, что Lanos сохранил заводское лакокрасочное покрытие без перекрашенных элементов. Также утверждается, что все основные узлы и детали остались оригинальными, а сам автомобиль все время хранился в гараже.

Под капотом установлен бензиновый двигатель объемом 1,5 литра, который работает в паре с механической коробкой передач. Автомобиль имеет зеленый цвет кузова.

По словам продавца, комплектация является максимальной для этой модели. Среди особенностей автомобиля отмечаются:

  • пробег – 18 тыс. км;
  • польская сборка;
  • один владелец с момента покупки;
  • заводское лакокрасочное покрытие;
  • хранение в гараже;
  • максимальная комплектация.

Согласно данным объявления, последняя регистрационная операция была проведена 30 июня 2026 года и связана с заменой номерного знака. Также указано, что автомобиль не находится в розыске.

На украинском рынке Daewoo Lanos остается одной из самых массовых моделей, однако экземпляры с столь небольшим пробегом встречаются крайне редко. В то же время реальное техническое состояние автомобиля и соответствие заявленному пробегу можно подтвердить только при личном осмотре и проверке сервисной истории.

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