Самый дорогой Lanos в Украине: за что такие деньги

На украинском вторичном рынке появился Daewoo Lanos 2007 года выпуска с необычно небольшим пробегом. Автомобиль польской сборки выставлен на продажу в Одессе за 4999 долларов. Об этом пишет topgir.com.ua.

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По информации продавца, седан за почти 19 лет эксплуатации проехал всего 18 тыс. км. Автомобиль имел одного владельца, который приобрел его новым у официального дилера.

В объявлении отмечается, что Lanos сохранил заводское лакокрасочное покрытие без перекрашенных элементов. Также утверждается, что все основные узлы и детали остались оригинальными, а сам автомобиль все время хранился в гараже.

Под капотом установлен бензиновый двигатель объемом 1,5 литра, который работает в паре с механической коробкой передач. Автомобиль имеет зеленый цвет кузова.

По словам продавца, комплектация является максимальной для этой модели. Среди особенностей автомобиля отмечаются:

пробег – 18 тыс. км;

польская сборка;

один владелец с момента покупки;

заводское лакокрасочное покрытие;

хранение в гараже;

максимальная комплектация.

Согласно данным объявления, последняя регистрационная операция была проведена 30 июня 2026 года и связана с заменой номерного знака. Также указано, что автомобиль не находится в розыске.

На украинском рынке Daewoo Lanos остается одной из самых массовых моделей, однако экземпляры с столь небольшим пробегом встречаются крайне редко. В то же время реальное техническое состояние автомобиля и соответствие заявленному пробегу можно подтвердить только при личном осмотре и проверке сервисной истории.