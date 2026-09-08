Найдоступніший електрокар Dacia повністю оновили: новий Spring здивував характеристиками

Dacia офіційно представила новий Spring, який стане першим із чотирьох повністю електричних автомобілів бренду, запланованих до 2030 року. Як повідомляє сама Dacia, друге покоління моделі побудоване на новій платформі Renault Group RG-EV та вперше вироблятиметься в Європі, на заводі в словенському Ново-Место.

Spring змінився повністю

Назва залишилася та сама, але від попереднього Spring нового електромобіля залишилося небагато.

Новинка стала на 18 сантиметрів ширшою, завдяки чому кузов виглядає значно солідніше, а в салоні стало більше простору. При цьому Dacia зберегла головну ідею моделі: це невеликий електромобіль для щоденних міських поїздок, який не намагається вразити покупця величезною батареєю або сотнями кінських сил.

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Для Dacia це важлива модель. Попередній Spring продається з 2021 року, і за цей час його придбали понад 210 тисяч людей у більш ніж 40 країнах.

Тепер Spring переходить на нову платформу RG-EV, яку Renault Group розробила спеціально для компактних електромобілів.

Раніше Auto24 вже розповідав, як Dacia готувала друге покоління свого найдоступнішого електромобіля.

Новий дизайн став значно серйознішим

У першого Spring був досить простий вигляд, який одразу видавав його бюджетне походження. Друге покоління виглядає набагато впевненіше.

Кузов отримав геометричні форми, широкі чорні елементи спереду та ззаду, а світлотехніка використовує характерний для Dacia мотив Link. Чорні декоративні смуги візуально з'єднують фари та підкреслюють ширину автомобіля.

Для кузова запропонують лише чотири кольори: Agave, Schist Grey, Diamond Black і Glacier White.

У салоні дизайн також став сучаснішим. Перед водієм встановили 7-дюймову цифрову панель приладів, а в центрі передньої панелі розташований 10,1-дюймовий мультимедійний екран.

При цьому Dacia залишилася Dacia: замість дорогих декоративних матеріалів тут багато практичних рішень, полиць та ніш для дрібних речей.

80 сил і 250 кілометрів запасу ходу

Новий Spring отримав електромотор потужністю 60 кВт, або 80 кінських сил, та максимальний крутний момент 175 Нм.

До 100 км/год електромобіль розганяється за 12,1 секунди, а максимальна швидкість становить 130 км/год. Це вже помітно серйозніше за перший Spring, який свого часу мав лише 45 кінських сил.

Батарея має 27,5 кВт-год корисної ємності. Вона використовує LFP-хімію, а максимальний запас ходу становить 250 кілометрів за циклом WLTP.

Dacia прямо говорить, що для більшості власників одного заряджання на тиждень буде достатньо. За даними компанії, середній власник попереднього Spring проїжджав лише близько 34 кілометрів на день зі середньою швидкістю 34 км/год. Три чверті власників заряджали автомобіль удома.

Тому 250 кілометрів для такого сценарію виглядають цілком логічно. Це не електромобіль для далекої подорожі Україною, зате для міста та щоденних поїздок батареї має вистачати з великим запасом.

Заряджання можна буде прискорити

У базовій комплектації Spring отримує бортовий зарядний пристрій потужністю 6,6 кВт.

Від звичайної домашньої розетки заряджання з 15 до 80% займає близько 9 годин. Від посиленої розетки цей час скорочується до 5 годин 40 хвилин, а від 7-кіловатної Wallbox - до 2 годин 55 хвилин.

Для тих, кому потрібно заряджати автомобіль швидше, запропонують пакет із 11-кіловатним AC та 50-кіловатним DC заряджанням. У цьому випадку від швидкої станції постійного струму зарядити батарею з 15 до 80% можна за 28 хвилин.

Це вже цілком придатний показник для короткої зупинки в місті або під час поїздки між населеними пунктами.

До речі, Dacia поступово відходить від початкової концепції Spring як максимально простого електромобіля. Попередня версія вже отримувала оновлення із потужнішим мотором і сучаснішим салоном, а тепер модель фактично переходить на новий рівень.

Spring має стати зручнішим у місті

Новий електромобіль отримав радіус розвороту лише 4,95 метра. Для міського автомобіля це важлива характеристика, особливо під час паркування та маневрування у вузьких дворах.

У стандартне оснащення входять електричне стоянкове гальмо та задні паркувальні датчики. У комплектації Journey з'являється камера заднього виду.

Водійське сидіння можна регулювати за висотою, кермо має регулювання за висотою та вильотом, а електронна панель приладів дозволяє налаштувати відображення необхідної інформації.

Окремо Dacia додала функцію My Safety. Вона дозволяє водієві швидко налаштувати роботу окремих систем допомоги під час запуску автомобіля, замість того щоб щоразу шукати їх у меню.

У салоні буде смартфон замість частини обладнання

Dacia традиційно намагається не переплачувати за обладнання, яке можна замінити простішим рішенням.

У базовій версії Expression система Media Control дозволяє підключити смартфон до автомобіля та керувати музикою і дзвінками через органи керування на кермі. Для телефона передбачили спеціальне кріплення у верхній частині центральної панелі.

У дорожчій комплектації Journey встановлюється Media Nav Live з 10,1-дюймовим екраном, бездротовими Apple CarPlay та Android Auto, а також навігацією з актуальними картами Європи та інформацією про затори.

Через застосунок можна буде також дистанційно перевіряти автомобіль, планувати заряджання, вмикати попереднє кондиціонування салону та відстежувати місце розташування машини.

Новий Spring тепер вироблятимуть у Європі

Одна з найважливіших змін стосується не техніки, а географії виробництва. Перше покоління Dacia Spring виробляли в Китаї, на заводі Dongfeng у місті Шиянь, провінція Хубей.

Нове покоління Spring випускатимуть на заводі Renault Group у Ново-Место, Словенія. Таким чином, модель переходить до європейського виробництва.

Для Dacia це частина великої стратегії до 2030 року. Бренд планує випустити чотири повністю електричні моделі, а Spring стане першою з них.

При цьому компанія хоче суттєво скоротити час розробки нових автомобілів. Spring став першою Dacia, створеною за новими програмами Renault Group, які мають дозволити скоротити цикл розробки до менш ніж двох років.

Тобто Dacia хоче одночасно зробити автомобіль сучаснішим і не втратити головну перевагу бренду - відносно невисоку ціну.

Чи буде новий Spring в Україні

Поки Dacia не оголосила українську ціну нового Spring у наданому релізі, тому говорити про його вартість для нашого ринку зарано.

Однак сама модель для України цікава. Попередній Spring уже давно продається у нас переважно як імпортований автомобіль, а компактні електрокари користуються попитом серед тих, кому машина потрібна насамперед для міста.

Збільшені габарити, 80-сильний мотор, LFP-батарея та європейське виробництво роблять новий Spring значно цікавішим за попередника. Водночас його головний козир залишається незмінним: це електромобіль, якому не потрібна величезна батарея, щоб виконувати звичайну щоденну роботу.

І саме в цьому полягає логіка другого Spring. Dacia не намагається зробити дешевий електромобіль конкурентом Tesla чи великих китайських кросоверів. Вона просто робить невеликий міський електрокар більш сучасним, просторим і придатним для щоденного життя.