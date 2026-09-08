Самый доступный электрокар Dacia полностью обновили: новый Spring удивил характеристиками

Dacia официально представила новый Spring, который станет первым из четырех полностью электрических автомобилей бренда, запланированных к 2030 году. Как сообщает сама Dacia, второе поколение модели построено на новой платформе Renault Group RG-EV и впервые будет производиться в Европе, на заводе в словенском Ново-Место.

Spring изменился полностью

Название осталось то же, но от предыдущего Spring нового электромобиля осталось немного.

Новинка стала на 18 сантиметров шире, благодаря чему кузов выглядит гораздо солиднее, а в салоне стало больше простора. Dacia сохранила главную идею модели: это небольшой электромобиль для ежедневных городских поездок, который не пытается поразить покупателя огромной батареей или сотнями лошадиных сил.

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Для Dacia это принципиальная модель. Предыдущий Spring продается с 2021 года, и за это время его приобрели более 210 тысяч человек в более чем 40 странах.

Теперь Spring переходит на новую платформу RG-EV, которую Renault Group разработала специально для компактных электромобилей.

Ранее Auto24 уже рассказывал, как Dacia готовила второе поколение своего доступного электромобиля.

Новый дизайн стал более серьезным

У первого Spring был довольно простой вид, сразу же выдававший его бюджетное происхождение. Второе поколение выглядит гораздо увереннее.

Кузов получил геометрические формы, широкие черные элементы спереди и сзади, а светотехника использует характерный для Dacia мотив Link. Черные декоративные полосы зрительно соединяют фары и подчеркивают ширину автомобиля.

Для кузова предложат всего четыре цвета: Agave, Schist Grey, Diamond Black и Glacier White.

В салоне дизайн также стал более современным. Перед водителем установили 7-дюймовую цифровую приборную панель, а в центре передней панели расположен 10,1-дюймовый мультимедийный экран.

При этом Dacia осталась Dacia: вместо дорогих декоративных материалов здесь много практичных решений, полок и ниш для мелких вещей.

80 сил и 250 километров запаса хода

Новый Spring получил электромотор мощностью 60 кВт или 80 лошадиных сил, и максимальный крутящий момент 175 Нм.

До 100 км/ч электромобиль разгоняется за 12,1 секунд, а максимальная скорость составляет 130 км/ч. Это уже заметно серьезнее первого Springа, который в свое время имел лишь 45 лошадиных сил.

Батарея имеет 27,5 кВт-ч полезной емкости. Она использует LFP-химию, а максимальный запас хода составляет 250 километров по циклу WLTP.

Dacia прямо говорит, что для большинства владельцев одной зарядки в неделю будет достаточно. По данным компании, средний владелец предыдущего Spring проезжал всего около 34 километров в день со средней скоростью 34 км/ч. Три четверти владельцев заряжали автомобиль дома.

Поэтому 250 км для такого сценария выглядят вполне логично. Это не электромобиль для дальнего путешествия по Украине, зато для города и ежедневных поездок батареи должно хватать с большим запасом.

Зарядку можно будет ускорить

В базовой комплектации Spring получает бортовое зарядное устройство мощностью 6,6 кВт.

От обычной домашней розетки зарядка с 15 до 80% занимает около 9 часов. От усиленной розетки это время сокращается до 5 часов 40 минут, а от 7-киловаттной Wallbox – до 2 часов 55 минут.

Для тех, кому нужно заряжать автомобиль быстрее, предложат пакет с 11-киловаттной AC и 50-киловаттной зарядкой DC. В этом случае от быстрой станции постоянного тока зарядить батарею с 15 до 80% можно за 28 минут.

Это уже вполне подходящий показатель для короткой остановки в городе или во время поездки между населенными пунктами.

Кстати, Dacia равномерно отходит от начальной концепции Spring как очень обычного электромобиля. Предыдущая версия уже получала обновление с более мощным мотором и более современным салоном, теперь модель фактически переходит на новый уровень.

Spring должен стать более удобным в городе

Новый электромобиль получил радиус разворота всего 4,95 метра. Для городского автомобиля это важная характеристика, особенно при парковке и маневрировании в узких дворах.

В стандартную оснастку входят электрический стояночный тормоз и задние парковочные датчики. В комплектации Journey появляется камера заднего вида.

Водительское сиденье можно регулировать по высоте, руль имеет регулировку по высоте и вылету, а электронная панель приборов позволяет настроить отображение необходимой информации.

Отдельно Dacia добавила функцию My Safety. Она позволяет водителю быстро настроить работу отдельных систем помощи при запуске автомобиля вместо того, чтобы каждый раз искать их в меню.

В салоне будет смартфон вместо части оборудования

Dacia традиционно пытается не переплачивать за оборудование, которое можно заменить более простым решением.

В базовой версии Expression система Media Control позволяет подключить смартфон к автомобилю и управлять музыкой и звонками через органы управления на руле. Для телефона предусмотрели специальное крепление в верхней части центральной панели.

В более дорогой комплектации Journey устанавливается Media Nav Live с 10,1-дюймовым экраном, беспроводными Apple CarPlay и Android Auto, а также навигацией с актуальными картами Европы и информацией о пробках.

Через приложение можно будет также дистанционно проверять автомобиль, планировать зарядку, включать предварительное кондиционирование салона и отслеживать местоположение машины.

Новый Spring теперь будут производить в Европе

Одно из важнейших изменений касается не техники, а географии производства. Первое поколение Dacia Spring производили в Китае, на заводе Dongfeng в городе Шиянь, провинция Хубэй.

Новое поколение Spring будет выпускаться на заводе Renault Group в Ново-Место, Словения. Таким образом, модель переходит к европейскому производству.

Для Dacia это часть большой стратегии к 2030 году. Бренд планирует выпустить четыре полностью электрических модели, а Spring станет первой из них.

При этом компания хочет существенно сократить время разработки новых автомобилей. Spring стал первой Dacia, созданной по новым программам Renault Group, которые должны позволить сократить цикл разработки до менее двух лет.

То есть Dacia хочет одновременно сделать автомобиль более современным и не потерять главное преимущество бренда – относительно невысокую цену.

Будет ли новый Spring в Украине

Пока Dacia не объявила украинскую цену нового Spring в предоставленном релизе, поэтому говорить о его стоимости для нашего рынка рано.

Однако сама модель для Украины интересна. Предыдущий Spring уже давно продается у нас преимущественно как импортируемый автомобиль, а компактные электрокары пользуются спросом среди тех, кому машина нужна, прежде всего, для города.

Увеличенные габариты, 80-сильный мотор, LFP-батарея и европейское производство делают новый Spring гораздо интереснее предшественника. В то же время его главный козырь остается неизменным: это электромобиль, которому не нужна огромная батарея, чтобы выполнять обычную ежедневную работу.

И именно в этом состоит логика второго Spring. Dacia не пытается сделать дешевый электромобиль конкурентом Tesla или крупным китайским кроссоверам. Она просто делает небольшой городской электрокар более современным, просторным и пригодным для повседневной жизни.