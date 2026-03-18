Найкрутіший Chevrolet Corvette продають усього за 80 000 доларів

На українському ринку з’явився рідкісний класичний спорткар — Chevrolet Corvette C3 початку 1970-х років. Автомобіль має пробіг близько 53 тисяч км, розмитнений, зареєстрований в Україні та перебуває на ходу, пише topgir.com.ua.

Основні характеристики

Двигун: бензиновий V8

Об’єм: 5,7 літра

Коробка передач: автоматична

Пробіг: близько 53 тис. км (33 тис. миль)

Йдеться про класичну конфігурацію для американських спорткарів того часу — атмосферний мотор великого об’єму без складної електроніки.

Дизайн і стан

Модель C3 вирізняється впізнаваним дизайном:

довгий капот

компактна кабіна

розширені крила

класичні диски та оригінальна оптика

Кузов пофарбований у яскравий жовтий колір, що підкреслює спортивний характер авто.

Салон збережений у класичному стилі:

темне оздоблення

шкіряні сидіння

оригінальна приладова панель

мінімальні зміни від заводського вигляду

Двигун також виглядає максимально близьким до заводської конфігурації.

Ціна

За автомобіль просять 80 000 доларів. При цьому продавець готовий до торгу.

Висновок

Chevrolet Corvette C3 — це вже не просто авто, а колекційна класика. Відносно невеликий пробіг, збережений стан і оригінальність роблять його цікавим варіантом для поціновувачів американських ретро-спорткарів. Ціна виглядає високою, але для такого сегмента — цілком ринкова.