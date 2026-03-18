Найкрутіший Chevrolet Corvette продають усього за 80 000 доларів

Chevrolet Corvette C3
На українському ринку з’явився рідкісний класичний спорткар — Chevrolet Corvette C3 початку 1970-х років. Автомобіль має пробіг близько 53 тисяч км, розмитнений, зареєстрований в Україні та перебуває на ходу, пише topgir.com.ua.
Читайте також: Електрифіковані Chevrolet Corvette втрачають чверть своєї вартості після 180 кілометрів пробігу
Основні характеристики
- Двигун: бензиновий V8
- Об’єм: 5,7 літра
- Коробка передач: автоматична
- Пробіг: близько 53 тис. км (33 тис. миль)
Йдеться про класичну конфігурацію для американських спорткарів того часу — атмосферний мотор великого об’єму без складної електроніки.
Дизайн і стан
Модель C3 вирізняється впізнаваним дизайном:
- довгий капот
- компактна кабіна
- розширені крила
- класичні диски та оригінальна оптика
Кузов пофарбований у яскравий жовтий колір, що підкреслює спортивний характер авто.
Салон збережений у класичному стилі:
- темне оздоблення
- шкіряні сидіння
- оригінальна приладова панель
- мінімальні зміни від заводського вигляду
Двигун також виглядає максимально близьким до заводської конфігурації.
Ціна
За автомобіль просять 80 000 доларів. При цьому продавець готовий до торгу.
Висновок
Chevrolet Corvette C3 — це вже не просто авто, а колекційна класика. Відносно невеликий пробіг, збережений стан і оригінальність роблять його цікавим варіантом для поціновувачів американських ретро-спорткарів. Ціна виглядає високою, але для такого сегмента — цілком ринкова.