Найменший електричний сміттєвоз виїхав на вулиці: ціна та можливості міського Nissan

Як повідомляє видання Eurotransport, головна фішка цього помаранчевого електромобіля полягає у спеціальному кузові, який виготовили фахівці нідерландської компанії Veth Automotive.

Завдяки такій надбудові звичайний розвізний фургон перетворився на вузькопрофільну техніку для муніципалітетів. Яскраве забарвлення та жовті проблискові маячки на даху роблять комунальника помітним навіть у густий туман.

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Сміттєвоз візуально нагадує пікап, на який зверху змонтували самоскидний критий кузов з розсувними боковими дверима купейного типу. Фото: Олександр Роллер

Автомобіль позиціюють як універсального помічника для міських служб, адже за потреби його можна дообладнати фаркопом і використовувати як розкидач піску на тротуарах.

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Компактність проти комфорту

Габарити машини дійсно вражають своєю зручністю для тісних дворів: довжина становить понад п'ять метрів, а радіус розвороту ледь перевищує одинадцять метрів. При цьому корисне навантаження тестового зразка сягає 702 кілограмів, що є цілком адекватним показником для щоденного прибирання урн.

У салоні все підпорядковано суворій практичності, хоча мультимедійні технології відверто пасуть задніх. Тут немає вбудованої навігації, а також відсутні популярні системи Apple CarPlay чи Android Auto, тому водієві доведеться задовольнятися звичайним Bluetooth для дзвінків.

"Головним недоліком інтер'єру є обмежений діапазон регулювання водійського крісла. Через специфічну перегородку сидіння неможливо відсунути далеко назад, тому людям зі зростом понад 185 сантиметрів буде відверто тісно в ногах, – зазначають німецькі комунальники.

Nissan Townstar із контейнером для збору сміття у дворі під вікнами навіть уночі не гуркотітиме. Фото: Олександр Роллер

Динаміка та ресурс

За рух цього помаранчевого трудівника відповідає електромотор на 122 кінські сили, який живиться від батареї місткістю 45 кВт-год. Заявлений запас ходу за циклом WLTP становить 300 кілометрів, але на практиці при 80 відсотках заряду бортовий комп'ютер показує близько 156 кілометрів.

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Заряджається такий Nissan через зручний фронтальний порт, проте швидкість поповнення енергії не вражає. Навіть на потужній станції процес зарядки від 10 до 80 відсотків займе близько 40 хвилин, що змушує ретельно планувати маршрути прибирання.

Кузов має заднє розвантаження, але про плиту пресування сміттєвих пакетів нічого не згадується. Фото: Олександр Роллер

Адекватний прайс підкуповує

Фінансовий бік питання виглядає досить серйозно, адже базовий електричний фургон коштує понад 34 тисячі євро. Якщо додати до цього ціну спеціального сміттєвого контейнера від Veth Automotive, підсумковий прайс перевалить за 51 тисячу євро без урахування податків.

Звісно, це значно дорожче за дизельні аналоги, але за умови постійного зростання цін на пальне така інвестиція має швидко окупитися. Головне – чітко розрахувати щоденний пробіг, щоб машині вистачало заряду на всю зміну без екстрених зупинок біля розеток.