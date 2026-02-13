Найменший Jeep готують до оновлення: Avenger переживе фейсліфт у 2027 році

Інсайдери наголошують — Avenger готують до ширшого глобального запуску, повідомляє Auto24. Попри щільний камуфляж із фірмовою графікою Jeep, деякі деталі на шпигунських фото Carscoops вдалося розгледіти. Розділені світлодіодні фари та повітрозабірники залишилися на своїх місцях, тобто радикального редизайну чекати не варто.

Найпомітніша зміна — інше розташування протитуманних фар, які тепер опущені трохи нижче в передньому бампері. Загальний силует і пропорції, ймовірно, залишаться без змін, хоча пластикове захисне облицювання можуть трохи переробити. Також очікуються нові дизайни легкосплавних дисків і додаткові кольори кузова.

Задня частина прототипу поки що виглядає майже ідентичною нинішній моделі. Єдина видима вихлопна труба натякає на те, що тестовий автомобіль оснащений 1,2-літровим турбованим бензиновим двигуном — або у звичайній версії, або у форматі м’якого гібрида.

Інтер’єр: приховані зміни

Салон тестового зразка повністю закритий захисним покриттям, що свідчить про підготовку змін. Наразі Avenger має окремий дисплей мультимедійної системи та цифрову панель приладів — ця архітектура, найімовірніше, збережеться. Очікується, що Jeep може переглянути якість матеріалів, зокрема замінити частину жорсткого пластику на м’якші покриття у зонах контакту. Також варто чекати оновлення програмного забезпечення, нових функцій підключення та сучасніших систем безпеки з арсеналу Stellantis.

Техніка: без революції

Jeep Avenger побудований на платформі CMP/eCMP концерну Stellantis, яку використовують також Alfa Romeo Junior, Fiat 600, Peugeot 208 і 2008, Opel Corsa та Mokka, DS 3 і Lancia Ypsilon. Це означає, що кардинальних технічних змін очікувати не варто. Поточна модель доступна з бензиновим двигуном, м’яким гібридом і повністю електричною силовою установкою. У лінійці також є версія 4xe з електрифікованим повним приводом. Ймовірно, всі ці варіанти залишаться і після фейсліфтингу.

Глобальна експансія: виробництво стартує в Бразилії

Найцікавіша новина полягає в тому, що Avenger перестає бути виключно європейським продуктом. Stellantis готується розпочати виробництво моделі в Бразилії, де кросовер отримає регіональні адаптації. Цілком можливо, що закамуфльований прототип проходить випробування не лише як оновлена європейська версія, а й як частина програми тестування південноамериканської модифікації з іншими варіантами силових агрегатів. Таким чином, найменший Jeep переходить у нову фазу розвитку — із локального гравця він поступово перетворюється на глобальну модель.