Названі найпопулярніші електромобілі в Україні у січні

Порівняно з січнем минулого року попит на електромобілі зменшився на 21 відсоток, що свідчить про охолодження ринку після періоду стрімкого зростання у 2023–2024 роках. Про це повідомляє асоціація «Укравтопром».

Основними чинниками зниження можуть бути насичення сегмента вживаних авто, обмежена купівельна спроможність населення та збільшення податкового тиску на імпорт електричок.

Переважну частку реєстрацій традиційно сформували легкові автомобілі. Упродовж місяця було зареєстровано 2740 легкових електромобілів, із яких 952 були новими, а 1788 — уживаними. Таким чином, частка автомобілів з пробігом перевищила 65 відсотків, що підтверджує ключову роль вторинного ринку в розвитку електромобільності в Україні.

Сегмент комерційного електротранспорту залишається незначним. У січні було зареєстровано 133 електричних комерційних автомобілі, лише 37 із яких були новими. Це вказує на стримане впровадження електротяги у сфері малого та середнього бізнесу, де вирішальними залишаються ціна та доступність сервісної інфраструктури.

Лідерами серед нових електромобілів у січні стали:

BYD Leopard 3 — 169 реєстрацій. BYD Sea Lion 06 — 97 реєстрацій. Volkswagen ID. Unyx — 96 реєстрацій. Zeekr 001 — 77 реєстрацій. BYD Song Plus — 68 реєстрацій.

Результати підтверджують посилення позицій китайських брендів на українському ринку нових електромобілів. Вони приваблюють покупців поєднанням сучасних технологій, багатого оснащення та конкурентної ціни, тоді як європейські й корейські виробники поступово втрачають частку через вищу вартість.

У сегменті вживаних електромобілів, вперше зареєстрованих в Україні, лідерство зберігають добре відомі моделі:

Tesla Model 3 — 219 автомобілів. Nissan Leaf — 213 автомобілів. Tesla Model Y — 169 автомобілів. Renault Zoe — 79 автомобілів. Kia Niro — 79 автомобілів.

Домінування Tesla та Nissan Leaf пояснюється сформованою репутацією, доступністю запчастин і зрозумілою економікою володіння. Водночас поступово зростає інтерес до більш сучасних моделей, зокрема Model Y, що може змінити структуру ринку вже у середньостроковій перспективі.