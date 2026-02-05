Чи справді імпорт електромобілів у січні 2026 року суттєво обвалився: пояснення експертів

За даними реєстрацій сервісних центрів МВС та аналітики ринку, у січні 2026 року в Україні було зареєстровано близько 2300 електромобілів, з яких 1450 — імпортовані вживані, а 904 — нові. На внутрішньому ринку ще 3550 електрокарів пройшли перереєстрацію. Для порівняння: у грудні показник сягнув рекордних 33 тисяч. На перший погляд — різкий спад, але насправді це наслідок цілком прогнозованих процесів – пояснюють експерти Інституту досліджень авторинку.

Також цікаво які нові авто купували в Україні у січні

Попит не зник — його «перенесли» в грудень

Грудень 2025 року став піковим місяцем через завершення пільги з ПДВ на електромобілі. Покупці та імпортери масово намагалися встигнути до дедлайну, через що обсяги, які зазвичай розподіляються на кілька місяців, сконцентрувалися в одному. Січень у таких умовах майже завжди виглядає слабким — це класична післяпікова пауза.

Варто враховувати і технічний момент: реєстрації не дорівнюють фактичному ввезенню авто саме в межах календарного місяця. Частина січневих постановок на облік — це угоди, укладені ще в грудні, але завершені пізніше через логістику, черги чи перевантаження сервісних центрів. Податково ці автомобілі залишилися «грудневими», але статистично потрапили вже в новий рік.

Внутрішній ринок вистояв

Найважливіший сигнал зі січневих цифр — внутрішні перепродажі електромобілів не обвалилися. Близько 3550 угод на внутрішньому ринку свідчать про те, що сегмент уже сформував власний обіг і частково відокремився від імпорту.

Основні коливання припали саме на ввезення вживаних електрокарів та на сегмент нових авто. Саме це створює ефект «катастрофи» у заголовках, хоча в реальності йдеться про перерозподіл потоків, а не зникнення попиту.

Перенасичення після рекордів

Після грудневого піку ринок увійшов у фазу перенасичення. Якщо умовна «норма» продажів електромобілів становила близько 5 тисяч авто на місяць, то в листопаді на ринок вийшло близько 10 тисяч машин, а в грудні — понад 32 тисячі. За таких обсягів логічно зростає час експозиції, а продавці змушені коригувати ціни.

Для покупців це означає інше: вибір став ширшим, а позиція для торгу — сильнішою. Ринок тимчасово працює на користь тих, хто купує, а не продає.

Зима додала власних проблем

Січень підсилили одразу кілька зовнішніх факторів. Аномальні морози з температурами до –20 °C і нижче серйозно вдарили по сприйняттю електромобілів. У таких умовах запас ходу падає відчутно, особливо у бюджетних моделей без ефективного термоменеджменту батареї.

Додайте до цього нестабільне електропостачання та перебої в роботі публічних зарядних станцій. Коли немає гарантованої можливості заряджатися вдома, а публічна інфраструктура працює з обмеженнями, електромобіль сприймається як менш універсальний транспорт.

Окремий чинник — вартість зарядки. За тарифів 30–32 грн за кВт·год на публічних станціях вартість 100 км пробігу може сягати близько 600 грн. За таких умов економічний аргумент електрокара для частини покупців тимчасово зникає.

Нові електромобілі та «китайський фактор»

Сегмент нових електромобілів також просів після грудня. Однією з причин стали зміни на китайському напрямку, через який в Україну потрапляла значна частина нових авто неофіційними каналами. Обмеження, що забороняє експорт нового авто раніше ніж через 180 днів після першої реєстрації, різко знизило привабливість таких схем.

Фактично імпортер змушений або «заморожувати» кошти на пів року, або переключатися на вживані авто, які вже не мають цінової переваги «новизни». У перспективі це може змістити сегмент нових електрокарів у бік офіційних дилерів — з вищими цінами та іншим рівнем сервісу.

До речі які податки стягує держава при продажу мотоцикла чи мопеда

Що це означає для ринку і бізнесу

Січень чітко показав вразливість моделей, які спираються виключно на імпорт. Зовнішні чинники — курс, логістика, регуляторні рішення — здатні миттєво змінювати картину. Внутрішній ринок у цьому сенсі стабільніший: автомобіль уже в країні, його можна продати без місяців очікування.

Саме тому зростає роль трейд-іну, викупу, внутрішніх перепродажів і сервісної складової. Покупці дедалі частіше звертають увагу не лише на «залізо», а на прозору історію авто, діагностику, документи та реальні гарантійні зобов’язання хоча б на кілька місяців.

Висновок

Січень 2026 року виглядає слабким лише на тлі грудневого рекорду. Насправді ринок електромобілів не зник і не зламався — він увійшов у фазу нормалізації після штучно розігрітого піку. Попит зберігся, але значною мірою перемістився всередину країни, тоді як імпорт і продажі нових авто залишаються джерелами найбільшої волатильності.

Для продавців це означає довший цикл угод і ціновий тиск. Для покупців — кращий вибір і більше простору для переговорів. А для ринку загалом — перехід від «гонитви за пільгами» до більш зрілої, внутрішньо збалансованої моделі.