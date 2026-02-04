Які податки стягує держава за продаж мотоцикла або мопеда

Під час перереєстрації транспортних засобів українці часто стикаються з питанням оподаткування доходів від продажу рухомого майна. Головний сервісний центр МВС нагадав ключові норми податкового кодексу України, які визначають, у яких випадках громадяни звільняються від сплати податків, а коли податкові зобов’язання є обов’язковими.

Загальне правило оподаткування

Відповідно до статті 173 Податкового кодексу України, дохід фізичної особи від продажу або обміну об’єктів рухомого майна в загальному випадку підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб та військовим збором. Це правило застосовується до операцій із транспортними засобами, включно з легковими автомобілями, мотоциклами та мопедами.

Податк з громадян

Законодавством передбачено важливий виняток. Протягом одного податкового року не оподатковується дохід, отриманий фізичною особою від продажу або обміну:

одного легкового автомобіля;

одного мотоцикла;

одного мопеда.

Ключова особливість цієї норми полягає в тому, що звільнення від оподаткування застосовується незалежно від порядку та послідовності продажу. Це означає, що якщо протягом календарного року громадянин продав один автомобіль і один мотоцикл, дохід від обох операцій не підлягає оподаткуванню.

Коли виникає обов’язок сплати податків

Податкові зобов’язання виникають у разі повторного продажу одного й того самого виду транспортного засобу в межах року. Наприклад, якщо громадянин протягом одного календарного року продає два легкові автомобілі або два мотоцикли, дохід від другої операції вже підлягає оподаткуванню за ставками, визначеними податковим кодексом.

Це правило також поширюється на мопеди. Таким чином, кожна наступна угода з тим самим типом транспортного засобу автоматично переходить у категорію оподатковуваних.

Практичні рекомендації для продавців

Фахівці рекомендують громадянам заздалегідь планувати операції з відчуження транспортних засобів та враховувати календарний рік як ключовий податковий період. У разі сумнівів щодо застосування пільг або розміру податкових зобов’язань доцільно звертатися за індивідуальною податковою консультацією до податкової або ТСЦ МВС.