Какие налоги взимает государство за продажу мотоцикла или мопеда

Во время перерегистрации транспортных средств украинцы часто сталкиваются с вопросом налогообложения доходов от продажи движимого имущества. Главный сервисный центр МВД напомнил ключевые нормы налогового кодекса Украины, которые определяют, в каких случаях граждане освобождаются от уплаты налогов, а когда налоговые обязательства являются обязательными.

Общее правило налогообложения

В соответствии со статьей 173 Налогового кодекса Украины, доход физического лица от продажи или обмена объектов движимого имущества в общем случае подлежит налогообложению налогом на доходы физических лиц и военным сбором. Это правило применяется к операциям с транспортными средствами, включая легковые автомобили, мотоциклами и мопедами.

Налог с граждан

Законодательством предусмотрено важное исключение. В течение одного налогового года не облагается налогом доход, полученный физическим лицом от продажи или обмена:

одного легкового автомобиля;

одного мотоцикла;

одного мопеда.

Ключевая особенность этой нормы заключается в том, что освобождение от налогообложения применяется независимо от порядка и последовательности продажи. Это означает, что если в течение календарного года гражданин продал один автомобиль и один мотоцикл, доход от обеих операций не подлежит налогообложению.

Когда возникает обязанность уплаты налогов

Налоговые обязательства возникают в случае повторной продажи одного и того же вида транспортного средства в пределах года. Например, если гражданин в течение одного календарного года продает два легковых автомобиля или два мотоцикла, доход от второй операции уже подлежит налогообложению по ставкам, определенным налоговым кодексом.

Это правило также распространяется на мопеды. Таким образом, каждая последующая сделка с тем же типом транспортного средства автоматически переходит в категорию налогооблагаемых.

Практические рекомендации для продавцов

Специалисты рекомендуют гражданам заранее планировать операции по отчуждению транспортных средств и учитывать календарный год как ключевой налоговый период. В случае сомнений относительно применения льгот или размера налоговых обязательств целесообразно обращаться за индивидуальной налоговой консультацией в налоговую или ТСЦ МВД.