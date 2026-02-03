Які нові авто купували в Україні у січні: рейтинг

ФОТО: Renault |
Renault Duster
За підсумками січня десять найпопулярніших моделей сформували 37 відсотків усього ринку нових легкових автомобілів в Україні. Про це повідомляє асоціація «Укравтопром».
Такий показник свідчить про подальшу концентрацію попиту навколо обмеженого кола моделей, що поєднують доступну ціну, адаптацію до українських дорожніх умов та розвинену сервісну мережу.
Топ-10 нових легкових автомобілів січня
- Перше місце посів Renault Duster — 409 проданих авто. Модель зберігає лідерство завдяки репутації надійного кросовера, відносно доступній вартості та високій прохідності. Велика кількість продажів – державні закупівлі для силових структур.
- Друге місце зайняв Toyota RAV-4 із результатом 334 автомобілі. Попит підтримується завдяки гібридним версіям і високому рівню ліквідності на вторинному ринку.
- Третю позицію отримав Toyota Land Cruiser Prado — 218 одиниць. Модель традиційно користується попитом у корпоративному сегменті та серед покупців у регіонах із складними дорожніми умовами.
- Четверте місце — Hyundai Tucson, 200 проданих авто. Кросовер утримує стабільні позиції завдяки сучасному дизайну та широкій лінійці комплектацій.
- П’яте місце посів BYD Leopard 3 — 169 автомобілів. Це один із прикладів активного проникнення китайських брендів у сегмент SUV.
- Шосту позицію зайняла Mazda CX-5 — 139 одиниць, яка залишається популярною серед покупців, орієнтованих на керованість та дизайн.
- Сьоме місце — Skoda Kodiaq із результатом 138 авто, що зберігає сильні позиції в сімейному та корпоративному сегменті.
- Восьме місце посів BYD Sea Lion 06 — 110 автомобілів, демонструючи інтерес до електрифікованих моделей з Китаю.
- Дев’ята позиція — Volkswagen ID.Unyx, 96 проданих авто. Модель китайського походження також представляє електричний сегмент.
- Десяте місце зайняла Skoda Octavia — 84 одиниці, яка продовжує залишатися однією з найпопулярніших моделей у класі C.
Загальні тенденції ринку
Результати січня показують кілька ключових трендів:
- по-перше, стабільно високий попит на кросовери та позашляховики;
- по-друге, різке зниження інтересу до електромобілів через скасування пільг і зростання податкового тиску;
- по-третє, концентрація продажів у топових моделях, що свідчить про обережність покупців у виборі автомобіля