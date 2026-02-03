Какие новые авто покупали в Украине в январе: рейтинг

По итогам января десять самых популярных моделей сформировали 37 процентов всего рынка новых легковых автомобилей в Украине. Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".

Такой показатель свидетельствует о дальнейшей концентрации спроса вокруг ограниченного круга моделей, сочетающих доступную цену, адаптацию к украинским дорожным условиям и развитую сервисную сеть.

Топ-10 новых легковых автомобилей января

Первое место занял Renault Duster - 409 проданных авто. Модель сохраняет лидерство благодаря репутации надежного кроссовера, относительно доступной стоимости и высокой проходимости. Большое количество продаж – государственные закупки для силовых структур.

Второе место занял Toyota RAV-4 с результатом 334 автомобиля. Спрос поддерживается благодаря гибридным версиям и высокому уровню ликвидности на вторичном рынке.

Третью позицию получил Toyota Land Cruiser Prado - 218 единиц. Модель традиционно пользуется спросом в корпоративном сегменте и среди покупателей в регионах со сложными дорожными условиями.

Четвертое место - Hyundai Tucson, 200 проданных авто. Кроссовер удерживает стабильные позиции благодаря современному дизайну и широкой линейке комплектаций.

Пятое место занял BYD Leopard 3 - 169 автомобилей. Это один из примеров активного проникновения китайских брендов в сегмент SUV.

Шестую позицию заняла Mazda CX-5 - 139 единиц, которая остается популярной среди покупателей, ориентированных на управляемость и дизайн.

Седьмое место - Skoda Kodiaq с результатом 138 авто, сохраняющая сильные позиции в семейном и корпоративном сегменте.

Восьмое место занял BYD Sea Lion 06 - 110 автомобилей, демонстрируя интерес к электрифицированным моделям из Китая.

Девятая позиция - Volkswagen ID.Unyx, 96 проданных авто. Модель китайского происхождения также представляет электрический сегмент.

Десятое место заняла Skoda Octavia - 84 единицы, которая продолжает оставаться одной из самых популярных моделей в классе C.

Общие тенденции рынка

Результаты января показывают несколько ключевых трендов: