Наліпка 5×5 за 12 тисяч злотих: в ЄС взялися за українські фури

Раніше подібні перевірки активно проводила вже українська Укртрансбезпека щодо польських компаній. Йдеться про невеликі стікери розміром 5×5 см, які запровадили у 2024 році після продовження транспортної угоди між Україною та ЄС.

Вони мають підтверджувати, що перевізник працює в межах двосторонніх чи транзитних перевезень та не виконує заборонені каботажні або трикутні рейси.

Читайте також За що оштрафували українського перевізника у Польщі на півмільйона гривень

Українську фуру зупинили на А2

Як повідомила інспекція WITD Poznań, перевірка відбулася 18 травня на автомагістралі А2 поблизу Познані. Інспектори зупинили тягач Volvo FH української транспортної компанії, який виконував двостороннє перевезення з ЄС до України.

Під час огляду виявилося, що на лобовому склі вантажівки не було обов’язкової наліпки "EU–UA". Польська сторона розцінила це як порушення статті 5с транспортної угоди між Україною та Євросоюзом.

Як і європейська фура у нас, так і українська вантажівка на території Євросоюзу повинна мати копійчану маленьку наліпку "EU–UA" на лобовому склі, за відсутність якої карають дуже потужно. Фото: WITD Poznań

Штраф – максимальний за польським законом

Через відсутність маркування перевезення фактично поставили під сумнів як законне. У результаті польська інспекція відкрила адміністративне провадження та стягнула з компанії заставу під майбутній штраф у розмірі 12 тисяч злотих (141,6 тис. грн).

Це – максимальна сума, передбачена польським законом про автомобільні перевезення.

Читайте також Скільки заощадив Україні "транспортний безвіз": дослідження

Такі перевірки вже були в Україні

Останніми місяцями аналогічні випадки активно фіксувала й українська Укртрансбезпека. Польських перевізників штрафували за відсутність тих самих наліпок під час рейсів Україною.

Щоправда, розмір українського штрафу 34 000 гривень у 4,1 раза менший від польського. Саме таку суму в покаранні перевізнику показала Укртрансбезпека. Штраф виписано щодо вантажівки DAF з іноземною реєстрацією без згаданої наліпки під час рейдової перевірки на автодорозі М-06 Київ – Чоп у Закарпатській області.

Ось така маленька, але фінансово дошкульна наліпка "EU–UA" має бути закріплена на лобовому склі нашої вантажівки в ЄС, та євросоюзівської – в Україні. Колаж: Авто24

Тоді тема викликала чимало дискусій серед перевізників, адже відсутність маленького стікера фактично прирівнювали до незаконного міжнародного перевезення.

Тепер практика стала взаємною – і польські контролюючі органи почали так само жорстко перевіряти українські компанії. При цьому поляки за таке порушення виписують штрафи у понад чотири рази більші.