Наперекір обстрілам: який амбітний крок зробила "Нова пошта" прямо зараз

Як повідомляє на своїй сторінці у Facebook директор компанії Нова пошта Євген Тафійчук, нові автомобілі є прямою інвестицією у швидкість та стійкість логістики. За його словами, бізнес зараз проходить жорстку перевірку на міцність, але компанія продовжує децентралізувати операції та впроваджувати нові системи.

"Ми не зупиняємося і не відмовляємося від амбітних планів, щоб клієнт міг отримати посилку якнайшвидше незалежно від обставин, – уточнює Євген Тафійчук.

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Хоча точна модель автомобілів у офіційному повідомленні не вказана, за характерними рисами на фото вгадуються новітні магістральні тягачі покоління Volvo FH 500 Aero. Це – справжні флагмани європейських трас, які пропонують водіям максимальний комфорт та передові технології безпеки.

Що під капотом шведського гіганта

Машини такої моделі оснащені популярними 12,8-літровими двигунами серії D13K стандарту Євро-6. Цей рядний шестициліндровий дизель з турбонаддувом видає на-гора солідні 500 кінських сил та забезпечує крутний момент у 2500 Нм вже на низах – у діапазоні 1000 – 1400 обертів за хвилину.

Для безпечного спуску з вантажем тягачі обладнані фірмовою системою моторного гальма VEB+ потужністю до 375 кВт. Це суттєво економить ресурс основних гальмівних колодок під час затяжних рейсів.

Нова техніка вже на підході й тепер на часі час подумати про комплектацію змінних екіпажів для сталої роботи в режимі 24/7. Фото: Нова пошта

Камери замість дзеркал та нічне бачення

Чи не основна фішка нових Volvo FH Aero – інноваційна система Camera Monitor System (CMS), яка замінює традиційні бокові дзеркала. Шведський бренд став одним із перших виробників вантажівок, який додав до цієї системи повноцінний нічний режим з інфрачервоною камерою.

Водій може активувати інфрачервону зйомку спеціальною кнопкою, що критично важливо для маневрування на неосвітлених складах чи трасах. Зображення виводиться на екрани в салоні, а на дверній панелі є зручні елементи керування для масштабування картинки.

Інженери Volvo продумали й захист від негоди: лінзи камер розташовані так, щоб мінімізувати забруднення, а при падінні температури нижче 6 градусів автоматично вмикається їхній підігрів. Крім того, розумна електроніка вміє автоматично відстежувати задню частину причепа під час поворотів.

Масштабне оновлення корпоративних парків

Модель Volvo FH Aero зараз б'є рекорди продажів у Європі. Зокрема, під час виставки у Ганновері німецька логістична компанія Reinert Logistics замовила одразу 500 таких тягачів у газовому виконанні. Вони здатні проїхати до 1000 кілометрів на одному баку.

Щоправда, в якому саме моторному виконанні пального Нова пошта отримала магістральні тягачі, не повідомляється.