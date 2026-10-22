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Наперекір обстрілам: який амбітний крок зробила "Нова пошта" прямо зараз

Український логістичний гігант розпочав масштабне оновлення автопарку, отримавши перші 10 із 210 запланованих на цей рік магістральних тягачів. Ці надсучасні вантажівки працюватимуть на міжміських маршрутах, забезпечуючи безперебійну доставку між майже 58 тисячами точок сервісу по всій країні.
Нова пошта отримала тягачі Volvo FH 500 Aero

ФОТО: Нова пошта|

Тривісні Volvo FH 500 Aero з колісною формулою 6x2 та підйомною задньою віссю (лінивцем)

Валентин Ожго
logo22 жовтня, 07:07
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Як повідомляє на своїй сторінці у Facebook директор компанії Нова пошта Євген Тафійчук, нові автомобілі є прямою інвестицією у швидкість та стійкість логістики. За його словами, бізнес зараз проходить жорстку перевірку на міцність, але компанія продовжує децентралізувати операції та впроваджувати нові системи.

"Ми не зупиняємося і не відмовляємося від амбітних планів, щоб клієнт міг отримати посилку якнайшвидше незалежно від обставин, – уточнює Євген Тафійчук.

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Хоча точна модель автомобілів у офіційному повідомленні не вказана, за характерними рисами на фото вгадуються новітні магістральні тягачі покоління Volvo FH 500 Aero. Це – справжні флагмани європейських трас, які пропонують водіям максимальний комфорт та передові технології безпеки.

Що під капотом шведського гіганта

Машини такої моделі оснащені популярними 12,8-літровими двигунами серії D13K стандарту Євро-6. Цей рядний шестициліндровий дизель з турбонаддувом видає на-гора солідні 500 кінських сил та забезпечує крутний момент у 2500 Нм вже на низах – у діапазоні 1000 – 1400 обертів за хвилину.

Для безпечного спуску з вантажем тягачі обладнані фірмовою системою моторного гальма VEB+ потужністю до 375 кВт. Це суттєво економить ресурс основних гальмівних колодок під час затяжних рейсів.

Нова техніка вже на підході й тепер на часі час подумати про комплектацію змінних екіпажів для сталої роботи в режимі 24/7. Фото: Нова пошта

Камери замість дзеркал та нічне бачення

Чи не основна фішка нових Volvo FH Aero – інноваційна система Camera Monitor System (CMS), яка замінює традиційні бокові дзеркала. Шведський бренд став одним із перших виробників вантажівок, який додав до цієї системи повноцінний нічний режим з інфрачервоною камерою.

Водій може активувати інфрачервону зйомку спеціальною кнопкою, що критично важливо для маневрування на неосвітлених складах чи трасах. Зображення виводиться на екрани в салоні, а на дверній панелі є зручні елементи керування для масштабування картинки.

Інженери Volvo продумали й захист від негоди: лінзи камер розташовані так, щоб мінімізувати забруднення, а при падінні температури нижче 6 градусів автоматично вмикається їхній підігрів. Крім того, розумна електроніка вміє автоматично відстежувати задню частину причепа під час поворотів.

Масштабне оновлення корпоративних парків

Модель Volvo FH Aero зараз б'є рекорди продажів у Європі. Зокрема, під час виставки у Ганновері німецька логістична компанія Reinert Logistics замовила одразу 500 таких тягачів у газовому виконанні. Вони здатні проїхати до 1000 кілометрів на одному баку.

Щоправда, в якому саме моторному виконанні пального Нова пошта отримала магістральні тягачі, не повідомляється.

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