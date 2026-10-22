Наперекор обстрелам: "Новая почта" обновляет свой парк современными тягачами

Как сообщает на своей странице в Facebook директор компании Новая почта Евгений Тафийчук, новые автомобили являются прямой инвестицией в скорость и устойчивость логистики. По его словам, бизнес сейчас проходит жесткую проверку на прочность, но компания продолжает децентрализовать сделки и внедрять новые системы.

" Мы не останавливаемся и не отказываемся от амбициозных планов, чтобы клиент мог получить посылку как можно быстрее вне зависимости от обстоятельств, – уточняет Евгений Тафийчук.

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Хотя точная модель автомобилей в официальном сообщении не указана, по характерным чертам на фото угадываются новейшие магистральные тягачи поколения. Volvo FH 500 Aero. Это – настоящие флагманы европейских трасс, предлагающих водителям максимальный комфорт и передовые технологии безопасности.

Что под капотом шведского гиганта

Машины такой модели оснащены популярными 12,8-литровыми двигателями серии D13K стандарта Евро-6. Этот рядный шестицилиндровый дизель с турбонаддувом выдает на-гора солидные 500 лошадиных сил и обеспечивает крутящий момент в 2500 Нм уже на низах – в диапазоне 1000 – 1400 оборотов в минуту.

Для безопасного спуска с грузом тягачи оборудованы фирменной системой моторного тормоза VEB+ мощностью до 375 кВт. Это существенно экономит ресурс основных тормозных колодок во время затяжных рейсов.

Новая техника уже на подходе и теперь пора подумать о комплектации сменных экипажей для устойчивой работы в режиме 24/7. Фото: Новая почта

Камеры вместо зеркал и ночное видение

Едва ли не основная фишка новых Volvo FH Aero – инновационная система Camera Monitor System (CMS), заменяющая традиционные боковые зеркала. Шведский бренд стал одним из первых производителей грузовиков, который добавил в эту систему полноценный ночной режим с инфракрасной камерой.

Водитель может активировать инфракрасную съемку специальной кнопкой, что критически важно для маневрирования на неосвещенных складах или трассах. Изображение выводится на экраны в салоне, а на дверной панели есть удобные элементы управления для масштабирования картинки.

Инженеры Volvo продумали и защиту от непогоды: линзы камер расположены так, чтобы минимизировать загрязнение, а при падении температуры ниже 6 градусов автоматически включается их подогрев. Кроме того, умная электроника умеет автоматически отслеживать заднюю часть прицепа при поворотах.

Масштабное обновление корпоративных парков

Модель Volvo FH Aero сейчас бьет рекорды продаж в Европе. В частности, во время выставки в Ганновере немецкая логистическая компания Reinert Logistics заказала сразу 500 таких тягачей в газовом исполнении. Они способны проехать до 1000 км на одном баке.

Правда, в каком именно моторном исполнении горючего Новая почта получила магистральные тягачи, не сообщается.