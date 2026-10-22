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Наперекор обстрелам: "Новая почта" обновляет свой парк современными тягачами

Украинский логистический гигант приступил к масштабному обновлению автопарка, получив первые 10 из 210 запланированных на этот год магистральных тягачей. Эти сверхсовременные грузовики будут работать на междугородных маршрутах.
Новая почта получила тягачи Volvo FH 500 Aero

ФОТО: Новая почта|

Трехосные Volvo FH 500 Aero с колесной формулой 6x2 и подъемной задней осью (ленивцем)

Валентин Ожго
logo22 октября, 07:07
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Как сообщает на своей странице в Facebook директор компании Новая почта Евгений Тафийчук, новые автомобили являются прямой инвестицией в скорость и устойчивость логистики. По его словам, бизнес сейчас проходит жесткую проверку на прочность, но компания продолжает децентрализовать сделки и внедрять новые системы.

" Мы не останавливаемся и не отказываемся от амбициозных планов, чтобы клиент мог получить посылку как можно быстрее вне зависимости от обстоятельств, – уточняет Евгений Тафийчук.

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Хотя точная модель автомобилей в официальном сообщении не указана, по характерным чертам на фото угадываются новейшие магистральные тягачи поколения. Volvo FH 500 Aero. Это – настоящие флагманы европейских трасс, предлагающих водителям максимальный комфорт и передовые технологии безопасности.

Что под капотом шведского гиганта

Машины такой модели оснащены популярными 12,8-литровыми двигателями серии D13K стандарта Евро-6. Этот рядный шестицилиндровый дизель с турбонаддувом выдает на-гора солидные 500 лошадиных сил и обеспечивает крутящий момент в 2500 Нм уже на низах – в диапазоне 1000 – 1400 оборотов в минуту.

Для безопасного спуска с грузом тягачи оборудованы фирменной системой моторного тормоза VEB+ мощностью до 375 кВт. Это существенно экономит ресурс основных тормозных колодок во время затяжных рейсов.

Новая техника уже на подходе и теперь пора подумать о комплектации сменных экипажей для устойчивой работы в режиме 24/7. Фото: Новая почта

Камеры вместо зеркал и ночное видение

Едва ли не основная фишка новых Volvo FH Aero – инновационная система Camera Monitor System (CMS), заменяющая традиционные боковые зеркала. Шведский бренд стал одним из первых производителей грузовиков, который добавил в эту систему полноценный ночной режим с инфракрасной камерой.

Водитель может активировать инфракрасную съемку специальной кнопкой, что критически важно для маневрирования на неосвещенных складах или трассах. Изображение выводится на экраны в салоне, а на дверной панели есть удобные элементы управления для масштабирования картинки.

Инженеры Volvo продумали и защиту от непогоды: линзы камер расположены так, чтобы минимизировать загрязнение, а при падении температуры ниже 6 градусов автоматически включается их подогрев. Кроме того, умная электроника умеет автоматически отслеживать заднюю часть прицепа при поворотах.

Масштабное обновление корпоративных парков

Модель Volvo FH Aero сейчас бьет рекорды продаж в Европе. В частности, во время выставки в Ганновере немецкая логистическая компания Reinert Logistics заказала сразу 500 таких тягачей в газовом исполнении. Они способны проехать до 1000 км на одном баке.

Правда, в каком именно моторном исполнении горючего Новая почта получила магистральные тягачи, не сообщается.

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