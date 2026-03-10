Нардеп придбав вживану "електричку", щоб не платити податок

Інформаційна платформа Rivne Media розповіла про народного депутата із Рівного Олександра Ковальчука, який "придбав у США електрокар Mercedes-Benz EQS 450+ за понад 1,7 млн грн".

Відповідно до декларації, купівля оформлена за кілька годин до Святвечора – 24 грудня 2025 року. Нагадаємо, що з початку 2026 року на імпорт електромобілів почали нараховувати ПДВ, тобто нардеп встиг купити “електричку” ще без податку.

Нардеп зробив як багато українців

Нічого протиправного нардеп не вчинив, все зроблено законно: як будь-який громадянин країни він має право купувати автомобіль. Електрокар Mercedes-Benz EQS 450+ 2023 року випуску він офіційно придбав з невеличкого салону вживаних автомобілів "Mega Auto Care & Wholesale" на околиці Детройта (США).

Ось так виглядає Mercedes-Benz EQS 450+. Подібний придбав Олександр Ковальчук. Фото: сайт ev-database.org

Відомо, що ця обновка обійшлася народному слузі у понад 1,7 млн грн (1 711 489 грн), тобто в конвертації 39 143 долари.

Такі нові автомобілі в Україні коштують приблизно від 4,2 млн грн (понад $96 000), а моделі 2022-2023 років з пробігом (включаючи авто з США) можна знайти за ціною від $26 000 до $45 000 і більше.

За сумою – це звичайне придбання, відлік яких в Україні торік йшов на тисячі. Електричний седан із заднім приводом Mercedes-Benz EQS 450+ не виняток. Він комплектується батареєю місткістю 107,8 кВт-год, що забезпечує запас ходу до 670 і навіть більше кілометрів.

Офіс продавця елітного авто в США та його майданчик з технікою – класика продажу вживаних авто, звідки в Україну автівки йдуть доволі часто. Скриншот: Авто24

Потужний двигун 245-265 кВт (333-360 к.с.) розганяє машину до 100 км/год за 6,4 секунди, а максимальна швидкість обмежена 210 км/год.

Нардепи теж економлять

Звичка економити на податках існує у всьому світі, а серед українців це своєрідний спорт. Не став виключенням і нардеп, який встиг придбати електричне авто на 20% дешевше, ніж у 2026 році.