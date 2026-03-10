Нардеп приобрел подержанную "электричку", чтобы не платить налог

Информационная платформа Rivne Media рассказала о народном депутате из Ровно Александре Ковальчуке, который "приобрел у США электрокар Mercedes-Benz EQS 450+ за более 1,7 млн ​​грн".

Согласно декларации, покупка оформлена за несколько часов до Сочельника – 24 декабря 2025 года. Напомним, что с начала 2026 года на импорт электромобилей начали начислять НДС, то есть нардеп успел купить "электричку" без налога.

Нардеп сделал как многие соотечественники

Ничего противоправного нардеп не совершил, все сделано законно: как любой гражданин страны он имеет право покупать автомобиль. Электрокар Mercedes-Benz EQS 450+ 2023 года выпуска он официально приобрел из небольшого салона подержанных автомобилей "Mega Auto Care & Wholesale" на окраине Детройта (США).

Вот так выглядит Mercedes-Benz EQS 450+. Подобный приобрел Александр Ковальчук. Фото: сайт ev-database.org

Известно, что эта обновка обошлась народному слуге в более 1,7 млн грн (1 711 489 грн), то есть в конвертации 39 143 доллара.

Такие новые автомобили в Украине стоят примерно от 4,2 млн грн (более $96 000), а модели 2022-2023 годов с пробегом (включая авто из США) можно найти по цене от $26 000 до $45 000 и более.

По сумме – это обычная покупка, отсчет которых в Украине в прошлом году шел на тысячи. Электрический седан с задним приводом Mercedes-Benz EQS 450+ не исключение. Он комплектуется батареей емкостью 107,8 кВт-ч, что обеспечивает запас хода до 670 и даже больше километров.

Офис продавца элитного авто в США и его площадка с техникой – классика продажи подержанных авто, откуда в Украину машины идут довольно часто. Скриншот: Авто24

Мощный двигатель 245-265 кВт (333-360 л.с.) разгоняет машину до 100 км/ч за 6,4 секунды, а максимальная скорость ограничена 210 км/ч.

Нардепы тоже экономят

Привычка экономить на налогах существует по всему миру, а среди украинцев это своеобразный спорт. Не стал исключением и нардеп, успевший приобрести электрический автомобиль на 20% дешевле, чем в 2026 году.