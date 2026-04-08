Навіщо потрібне міжнародне посвідчення водія

У Головний сервісний центр МВС нагадали ключове правило для водіїв, які планують поїздки за кордон: міжнародне посвідчення водія не має самостійної юридичної сили і діє лише разом із національним документом.

Фактично йдеться не про окреме посвідчення, а про додаток, який підтверджує право керування транспортом за межами України. Без чинного українського водійського документа користуватися ним неможливо.

Як працює міжнародне посвідчення

Документ видається у вигляді паперової книжечки строком до трьох років, але не довше, ніж діє національне посвідчення водія. Він дозволяє керувати автомобілем більш ніж у сотні країн, однак лише за умови наявності обох документів.

Отримати міжнародне посвідчення можна виключно за особистого звернення до сервісного центру МВС. При цьому національне посвідчення не вилучається — його одразу повертають заявнику після оформлення.

Які документи потрібні

Для оформлення необхідно надати:

національне посвідчення водія

паспорт громадянина України або ID-картку

закордонний паспорт

довідку про місце проживання (за потреби)

фотографію встановленого зразка

підтвердження оплати послуги

Термін виготовлення документа — до п’яти робочих днів.

На що варто звернути увагу

У сервісному центрі окремо наголошують: будь-які помилки в персональних даних можуть стати підставою для повторного оформлення документа. Тому заявникам радять уважно перевіряти всі внесені дані перед підписанням заяви.

Контекст

Попри формально просту процедуру, міжнародне посвідчення водія залишається обов’язковим у багатьох країнах, де українські документи не визнаються напряму. Водночас сама необхідність додаткового паперового документа виглядає дещо застарілою на тлі цифровізації послуг, яку декларують державні органи.

У підсумку, водіям варто враховувати: міжнародне посвідчення — це лише допоміжний документ, який не замінює основне право на керування транспортом, а лише дублює його для використання за кордоном.