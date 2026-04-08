Зачем нужно международное водительское удостоверение

У Главном сервисном центре МВД напомнили ключевое правило для водителей, которые планируют поездки за границу: международное водительское удостоверение не имеет самостоятельной юридической силы и действует только вместе с национальным документом.

Читайте также: За 80 тысяч гривен в месяц никто не хочет работать водителем

Фактически речь идет не об отдельном удостоверении, а о приложении, который подтверждает право управления транспортом за пределами Украины. Без действующего украинского водительского документа пользоваться им невозможно.

Как работает международное удостоверение

Документ выдается в виде бумажной книжечки сроком до трех лет, но не дольше, чем действует национальное водительское удостоверение. Он позволяет управлять автомобилем более чем в сотне стран, однако только при условии наличия обоих документов.

Получить международное удостоверение можно исключительно при личном обращении в сервисный центр МВД. При этом национальное удостоверение не изымается - его сразу возвращают заявителю после оформления.

Какие документы нужны

Для оформления необходимо предоставить:

национальное водительское удостоверение

паспорт гражданина Украины или ID-карту

заграничный паспорт

справку о месте жительства (при необходимости)

фотографию установленного образца

подтверждение оплаты услуги

Срок изготовления документа - до пяти рабочих дней.

На что стоит обратить внимание

В сервисном центре отдельно отмечают: любые ошибки в персональных данных могут стать основанием для повторного оформления документа. Поэтому заявителям советуют внимательно проверять все внесенные данные перед подписанием заявления.

Контекст

Несмотря на формально простую процедуру, международное водительское удостоверение остается обязательным во многих странах, где украинские документы не признаются напрямую. В то же время сама необходимость дополнительного бумажного документа выглядит несколько устаревшей на фоне цифровизации услуг, которую декларируют государственные органы.

В итоге, водителям следует учитывать: международное удостоверение - это лишь вспомогательный документ, который не заменяет основное право на управление транспортом, а лишь дублирует его для использования за рубежом.