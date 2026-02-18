Названо найнадійніші автомобілі 2026 року

Експерти Consumer Reports, на данні яких посилається Укравтопром, визначили найкращі автомобілі 2026 року у своїх категоріях — від компактних міських моделей до повнорозмірних пікапів.

Під час оцінювання враховувалися результати дорожніх випробувань, прогнозована надійність, рівень задоволеності власників та показники безпеки. Методологія Consumer Reports базується як на власних тестах, так і на масштабних опитуваннях автовласників. Переможці за категоріями:

Small Car

Honda Civic

Модель традиційно демонструє високу прогнозовану надійність, збалансовану керованість і помірні витрати на експлуатацію.

Midsized Car

Toyota Camry

Седан залишається еталоном практичності у своєму класі, поєднуючи комфорт, економічність і стабільну якість збірки.

Subcompact SUV

Subaru Crosstrek

Компактний кросовер вирізняється повним приводом у базових версіях та високими оцінками безпеки.

Compact SUV

Subaru Forester

Модель отримала високі бали за оглядовість, простір салону та системи активної безпеки.

Midsized SUV

Toyota Grand Highlander

Один із найновіших гравців у сегменті, що поєднує просторий салон, сучасні технології та добру паливну ефективність у гібридних версіях.

Luxury Compact SUV

Lexus NX

Преміальний кросовер відзначено за якість матеріалів, плавність ходу та традиційно високий рівень надійності бренду.

Luxury Midsized SUV

BMW X5

Поєднує спортивну динаміку з комфортом і сучасними системами допомоги водієві.

Small Pickup

Ford Maverick

Компактний пікап здобув визнання завдяки доступності, економічності та універсальності для міського використання.

Full-Sized Pickup

Ford F-150

Одна з найпопулярніших моделей у США, що поєднує потужність, технологічність і широкий вибір модифікацій.

Electric Vehicle

Tesla Model Y

Електрокросовер відзначено за запас ходу, динаміку та розвинену екосистему програмного забезпечення.

Загальна тенденція

Результати рейтингу свідчать про стабільну присутність японських брендів серед лідерів надійності, посилення позицій електромобілів і збереження популярності сегмента SUV та пікапів. Для українського ринку ці моделі також є актуальними, зважаючи на активний імпорт авто зі США.