Названо найнадійніші автомобілі 2026 року

ФОТО: Tesla |
Tesla Model Y
Експерти Consumer Reports, на данні яких посилається Укравтопром, визначили найкращі автомобілі 2026 року у своїх категоріях — від компактних міських моделей до повнорозмірних пікапів.
Читайте також: Бензин, гібрид чи електро: які авто обирають українці у січні 2026 році
Під час оцінювання враховувалися результати дорожніх випробувань, прогнозована надійність, рівень задоволеності власників та показники безпеки. Методологія Consumer Reports базується як на власних тестах, так і на масштабних опитуваннях автовласників. Переможці за категоріями:
Small Car
Honda Civic
Модель традиційно демонструє високу прогнозовану надійність, збалансовану керованість і помірні витрати на експлуатацію.
Midsized Car
Toyota Camry
Седан залишається еталоном практичності у своєму класі, поєднуючи комфорт, економічність і стабільну якість збірки.
Subcompact SUV
Subaru Crosstrek
Компактний кросовер вирізняється повним приводом у базових версіях та високими оцінками безпеки.
Compact SUV
Subaru Forester
Модель отримала високі бали за оглядовість, простір салону та системи активної безпеки.
Midsized SUV
Toyota Grand Highlander
Один із найновіших гравців у сегменті, що поєднує просторий салон, сучасні технології та добру паливну ефективність у гібридних версіях.
Luxury Compact SUV
Lexus NX
Преміальний кросовер відзначено за якість матеріалів, плавність ходу та традиційно високий рівень надійності бренду.
Luxury Midsized SUV
BMW X5
Поєднує спортивну динаміку з комфортом і сучасними системами допомоги водієві.
Small Pickup
Ford Maverick
Компактний пікап здобув визнання завдяки доступності, економічності та універсальності для міського використання.
Full-Sized Pickup
Ford F-150
Одна з найпопулярніших моделей у США, що поєднує потужність, технологічність і широкий вибір модифікацій.
Electric Vehicle
Tesla Model Y
Електрокросовер відзначено за запас ходу, динаміку та розвинену екосистему програмного забезпечення.
Загальна тенденція
Результати рейтингу свідчать про стабільну присутність японських брендів серед лідерів надійності, посилення позицій електромобілів і збереження популярності сегмента SUV та пікапів. Для українського ринку ці моделі також є актуальними, зважаючи на активний імпорт авто зі США.